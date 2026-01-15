陸軍砲訓部關廟湯山營區啟用 賴清德：創造4贏

總統賴清德（左前）視察陸軍最新裝備海馬士M142多管火箭系統。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕國防部陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區（地方俗稱關廟砲校）今（15）日啟⽤，總統賴清德剪綵時細數從南市爭取永康砲校遷建，到關廟砲校啟用的過程，他表示，永康砲校遷建關廟，地方期待已久，也是四贏的計畫。

賴清德、國防部長顧立雄、台南市長黃偉哲等人，昨天一同出席關廟砲校啟用典禮，賴清德並視察陸軍最新裝備「海馬士M142多管火箭系統」等，及視導雙聯裝刺針飛彈模擬器教室，中午也致贈加菜金及與官兵一同提前用餐圍爐。

總統賴清德（左）頒贈加菜金，由砲訓部指揮官李韋德（右）代表接受。（記者劉婉君攝）

賴清德表示，很開心回到台南和大家共同迎接關鍵的時刻，永康砲校遷建關廟是四贏計畫，最大的贏家就是永康區的發展；第2贏家是國防部，未來關廟砲校將肩負提升我國戰力責任；第3贏家是關廟區，有人員就有消費，砲校進駐對未來關廟發展帶來幫助；第4大贏家則是全台南市民，未來原永康砲校用地將可為台南市增加1、200億元收入，讓台南市財政可以更有餘力推動政策。

他感謝昔日台南市長任內的市府團隊、國防部、黃偉哲的市府團隊，讓計畫從當初規劃到今天完成。原永康砲校內的福德祠也隨部隊遷至關廟，改名福德宮，可說是「第5贏」。

陸軍砲訓部關廟湯山營區啟用，由總統賴清德（中右）等人剪綵。（記者劉婉君攝）

永康砲校遷至關廟新建營區案，源起於1990年代原台南縣政府時期，但因經費龐大，延宕至去年1月才完成關廟砲校闢建，10月底完成永康砲校最後一批搬遷，為砲校駐守永康長達73年的歷史畫下句點，邁入嶄新發展階段。

關廟砲校可容納2600人，目前進駐⼠官兵及學員約2500⼈，軍方已爭取綠16線公車設站，方便官兵往返關廟轉運站及高鐵台南站，另外也爭設YouBike。

