美軍「灰狼」首飛核武護衛任務 守護義勇兵飛彈

空軍最新銳的MH-139「灰狼（Grey Wolf）」直升機。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕守護美國「核三位一體」地面戰力的空中保鑣，正式迎來世代交替。軍聞媒體《Defence Blog》報導，美國空軍最新銳的MH-139「灰狼（Grey Wolf）」直升機，於1月8日在蒙大拿州馬姆斯特羅姆空軍基地（Malmstrom AFB），完成了首次作戰部署任務。這架新型直升機全程伴飛地面車隊，為運送洲際彈道飛彈組件的部隊提供空中掩護，正式接下守護「義勇兵三型（Minuteman III）」核子飛彈的重責大任。

此次任務由第40直升機中隊執行，配合第341飛彈安全作戰中隊的地面車隊行動。這標誌著服役超過半世紀、有「越戰傳奇」之稱的UH-1N「休伊（Huey）」直升機將逐步退出現役。相較於老邁的休伊，MH-139「灰狼」是為了填補現代化核武安保需求而生，具備更快的飛行速度、更遠的航程，以及針對核生化環境與戰場生存率強化的防禦系統。

美軍最新型MH-139「灰狼」直升機（上）於本月8日首度執行核武護衛任務。（圖：美國空軍）

美國空軍指出，「灰狼」的首要任務是為地面上運送敏感軍事資產（如核彈頭、導引段）的車隊提供「戰術反應能力」。在幅員遼闊且地形偏遠的蒙大拿州飛彈發射場，地面車隊容易成為潛在攻擊目標；「灰狼」能利用其優異的機動性進行空中戒護、通訊中繼，並在遭遇敵對威脅時，快速運送戰術部隊進行反擊。

守護義勇兵飛彈 確保戰略威懾

本次任務的成功，象徵MH-139已具備全天候執行核武安全任務的能力。作為美軍戰略威懾現代化的一環，未來這批「灰狼」機隊將部署至蒙大拿州、懷俄明州與北大科達州的飛彈基地，全面負責「義勇兵三型」洲際飛彈發射井周邊的空中巡邏與緊急應變，確保美國陸基核武力量的安全無虞。

