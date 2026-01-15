「姐姐中將」退伍後華麗轉身 陳育琳接任「這個協會」副理事長

敬軍團由董事長郭建忠（前排左4）率隊，慰訪海軍司令部等北部單位，提前向官兵賀節。右四為海軍司令蔣正國上將，左一為退役中將丶前政戰局長陳育琳。（圖：取自青年日報）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍職任內創下多個第一紀錄丶被官兵暱稱為「姐姐」的國防部前政戰局長陳育琳中將，在去年10月退伍之後， 本月已出任民間慈善單位的新職，擔任「國軍急難慰助慈善協會」副理事長，她昨天首次以新職身份參與慈善勞軍的活動，就是前往海軍及空軍司令部為官兵鼓舞士氣。

「國軍急難慰助慈善協會」是軍友保險公司以關懷國軍官兵的理念，特別成立的急難慰助慈善單位，於2020年1月正式掛牌運作，由政戰局前局長黃開森擔任理事長，此次延攬退役中將陳育琳加入團隊行列，也首開前後兩任政戰局長在同一慈善機構任職的紀錄。

請繼續往下閱讀...

台銀人壽專屬保代軍友保險公司昨天組成敬軍團，分別慰訪空軍司令部、海軍司令部、國防部財務中心、陸軍後勤指揮部、陸軍後勤訓練中心等北部機關單位，向全年無休、兢兢業業執行戰訓工作的官兵們表達敬意和謝忱。

軍友保代董事長郭建忠（左）率團慰訪空軍司令部，對空軍健兒表達謝忱。右為空軍司令榮豐上將。（圖：青年日報提供）

敬軍團是由軍友保代董事長郭建忠偕同總顧問歐復興等人，以及國軍急難慰助慈善協會理事長黃開森、副理事長陳育琳等人前往各單位慰訪，期間，敬軍團一行對國軍官兵年來執行各項任務的優異表現，表達高度讚許。

空軍司令鄭榮豐上將特別感謝軍友保代長期以實際行動為空軍鼓舞士氣，並在推動軍人及軍眷急難救助等服務不遺餘力，使官兵同仁可以全心投入戰備，專注於任務執行；並在所屬官兵遭遇變故時，第一時間提供遺眷慰問金，幫助解決燃眉之急，令眷屬十分感動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法