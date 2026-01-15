第一島鏈補起來！日菲簽署軍事後勤協定 劍指「改變現狀者」

日本外務大臣茂木敏充（右）與菲律賓外交部長拉薩洛（左）15日在馬尼拉簽署《軍事物資與勞務相互支援協定》（ACSA）。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對中國在印太地區的軍事擴張，位處第一島鏈南北關鍵位置的日本與菲律賓，正式強化防衛合作機制。《美聯社》報導，兩國週四（15日）在馬尼拉簽署了《軍事物資與勞務相互支援協定》（ACSA），未來雙方部隊在聯合演訓時，將可免稅互通彈藥、燃油與糧食。此舉被分析人士解讀為，美日菲三國正尋求在東海與南海，構築更緊密的嚇阻網絡。

這項協定的簽署背景，正值日中關係因台灣問題而緊繃之際。報導特別指出，日本首相高市早苗先前「台灣有事」的公開談話引發北京強烈憤怒。在此氛圍下，日本加速與同樣面臨海上壓力的菲律賓深化安全關係，引發外界對區域戰略佈局的高度關注。

彈藥糧食互通 強化後勤韌性

這份由日本外務大臣茂木敏充（Toshimitsu Motegi）與菲律賓外交部長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）簽署的協定，允許雙方部隊在聯合訓練或救災期間，能夠簡化程序、免稅提供彈藥、燃料、食品等後勤物資。這不僅能促進更頻繁的聯合軍演，也大幅提升了兩國在應對突發狀況時的後勤韌性。茂木敏充在簽署後強調，雙方同意反對任何「單方面試圖透過武力或脅迫改變現狀」的行為；《美聯社》分析，這番話雖未點名，但明顯是對中國日益強勢行為的譴責（clear rebuke）。

第一島鏈南北串連 美國樂見

這已是日菲兩國近期簽署的第二份重大防衛協定。雙方在2024年中簽署了《互惠准入協定》（RAA），允許部隊相互部署進行實彈演習。如今再加上ACSA的後勤支援，日菲兩國在軍事操作上的互通性將大幅提高。除了軍事合作，日本也宣布對菲律賓提供新的安全援助。美國作為兩國的共同盟友，多次警告中國在爭議水域的侵略行為，這項協定也被視為符合華盛頓強化印太盟友網絡的戰略目標。

