台美聯合「洗臉」共機！不明聲源爆粗口痛罵「流氓國家」

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中共近期對台持續展開所謂「戰備警巡」，不斷以機艦騷擾我國海空域，挑釁行徑已引起國際公憤。長期監控空域的軍事迷近日錄下極為罕見的「空中大亂鬥」，面對共軍囂張跋扈，我國空軍、美國空軍罕見接力發聲示警，更有不明聲源忍無可忍，直接在國際頻道以台式國罵，飆喊「共產黨、流氓國家」。

根據錄音紀錄，共機在侵擾我國鄰近空域時，首先遭遇我國空軍堅定驅離，隨後美軍軍機也加入廣播序列。最令軍事愛好者振奮的是，在嚴肅的軍事對話空隙，出現了兩段疑似民間或友軍的「快閃式」嗆聲，語句雖然簡短，卻充滿台灣人對中共軍事威脅的集體憤怒。

軍事粉專TaiwanAdiz記錄，第一段台灣空軍，「我是中華民國軍事航空器，正在公海上進行例行訓練，請不要干擾我的行動！」第二段為美國空軍， 「Good morning, I'm a United States military aircraft... exercising these rights is guaranteed by international law.」（早安，我是美國軍機，正在國際空域執行合法軍事活動，這是國際法保障的權利。）第三段則出現不明聲源嗆 「共產黨」「流氓國家」。

粉專分析，過去共機擾台時，多半是我軍單方面喊話，但近期隨著美軍常態化巡弋，加上民間不滿情緒高漲，空中頻道經常出現多方「洗臉」共機的場面。這顯示中共的武力威脅不僅無法威懾台灣軍民，反而激起國際間及民間更強烈的反感。

