持續尋求「封殺」突破口 顧立雄1/19立院機密專報特別預算

〔記者陳治程／台北報導〕國防部去年11月底正式公告長達8年期、總金額1.25兆的《強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算條例草案》，內含七大項關鍵國防投資創下新紀錄；然而，全案直至今日仍因立法院朝野意見分歧未能付委審查、遭7度「封殺」，為打破僵局，國防部長顧立雄下周一將出席外交國防委員會，以機密專報方式說明特別預算的進階細節。

立法院下周最新議程指出，外交及國防委員會下周一（19日）將邀請國防部長顧立雄出席，就「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」進行專案報告，並備質詢，不過，此次會議將以秘密會議方式進行，過程不對外公開。

行政院去（2025）年11月底正式宣布《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》及預算規劃，根據國防部說明，這筆高達新台幣1.25兆的歷史性軍購特別預算中，包含了防空、反彈道及反裝甲飛彈，精準火砲，遠程精準打擊飛彈；另有無人載具及其反制系統、AI輔助及C5ISR系統、台美共研／採購裝備系統等7大類武器項目。

國防部副部長徐斯儉15日指出，此次國防採購特別條例須經立法院通過授權編列預算，再經審查通過後方能生效，而在此前，全案受「國家機密保護法」和美方規定，在美方政府對外公布後才能個別對外說明，他另透露，美方先前已有5案通知國會（Notifying Congress），另有4案審議中，相關細節會在下周一以「機密會議」形式向立委說明。

然而，全案受制於立法院朝野意見分歧，截至今日仍未獲表決通過，進入程序委員會審查，乃至後續二、三讀的實質審查，期間已在院會表決遭「7度」封殺，而此次機密專報，即是為全案尋求解套而生。

