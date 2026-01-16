建築也能走軍售 美售祕魯設計與建造海軍港口價值473億政府親自監督

圖為祕魯望加錫級兩棲登陸艦2024年在卡婭俄建造。（圖取自X@WarshipCam）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕原來向國外團隊委託建築設計與建造，也能走軍售管道進行。美國國務院15日發布聲明，已批准向秘魯政府出售卡亞俄海軍基地的設計和建造服務，價值15億美元（約新台幣473.6億）。透過軍售管道，履約和監督、保密皆能由美國政府代為執行。這項軍售也體現出美國正加大介入南美事務的力度。

根據美國國防安全合作局（DSCA）公告，秘魯政府提出的需求包括支援卡亞俄海軍基地海上和陸上設施的建設、設計、專案管理、工程研究服務、技術支援、勘測等相關後勤服務。

DSCA表示，這項軍售將有助於實現美國的對外政策目標，並幫助提升其重要夥伴的安全，該國是南美洲政治穩定、和平與經濟發展的推動力量。

DSCA指出，軍售將改善秘魯的港口基礎設施，以滿足其當前及未來的海軍和後勤行動需求。此外，這項軍售也將為海軍行動提供更安全、更有效率的平台，能減少現有設施對民眾的干擾。

對此，美國政府或美國承包商將派遣至多20名代表前往秘魯，為期最長十年，負責提供施工管理和監督。

