加國大舉投資4092億 汰換陸軍全部CH-146直升機

〔記者吳哲宇／綜合報導〕外媒報導，由於加拿大直升機逐步老舊，加國因此啟動「下一代戰術航空能力套件」（nTACS）計畫，預計採購新型直升機來替換現有的CH-146「獅鷲」直升機，包含加國特種部隊和陸軍都將接收新型直升機。

《渥太華公民報》報導，加國希望首批新型直升機能在2033年投入使用，並於2038年前全面使用。加拿大國防部表示，第一階段將為加拿大特種作戰部隊司令部採購新型直升機，第二和第三階段則將為加拿大陸軍採購攻擊偵察和中型運輸直升機。

報導指出，根據nTACS計畫，該計畫目標在回歸平和的機隊結構，此次採購將彌補火力、偵察和監視以及機動性方面的不足。不過，加拿大國防部拒絕透露將採購多少架直升機。

軍聞網站「Defence 24」報導，CH-146是貝爾公司412EP直升機的加拿大版本，雖然經過多次現代化改造，但已不再滿足現代戰場的所有要求，尤其是在速度、航程和高威脅環境下的生存方面的能力。

CH-146配備3名機組人員，最多可搭載10名士兵，巡航速度為時速220至260公里，主要是UH-1H休伊系列直升機的強化型，可以配備各種專用的外掛式任務套件武器，經過拆卸後即能利用C-130和C-17運輸機運輸

