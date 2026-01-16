波蘭接裝M1A2SEPv3戰車 首次實彈射擊就跟美軍聯合訓練

波蘭第18機械化師第1裝甲旅近期展開接裝M1A2戰車後的首次實彈射擊，就與美軍第1步兵師一同訓練。（圖取自波蘭武裝部隊總司令部臉書）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕波蘭訂購250輛M1A2 SEPv3版本，於去年1月開始接收，波蘭第18機械化師第1裝甲旅近期展開接裝M1A2戰車後的首次實彈射擊，就與美軍第1步兵師一同訓練。

軍聞網站「Defence 24」報導，波蘭至今已接收117輛戰車，除此之外也已有116輛M1A1FEP戰車服役，目前第1裝甲旅第1營裝備M1A1FEP，第2營則裝備M1A2SEPv3，全部的新型戰車將於今年底前接收完畢。

軍聞網站「Army Recognition」報導，期間，美陸軍第5軍副司令馬切伊少將（Maciej Jablonski）也觀摩了演習，雙方軍隊進行混合編隊交叉射擊，並演練安全SOP、指揮關係和通信。

報導指出，波蘭M1戰車與美軍進行聯合實彈射擊演習，強化了北約在東歐的部署，並展現盟國間的高度凝聚力。波蘭武裝部隊總司令部強調，此類訓練有助於直接提升互通性和戰備水平，確保新近採購的系統能夠迅速轉化為可用且一體化的軍事能力。

波蘭獲得的M1A2 SEPv3戰車，與美軍正規的SEPv3型接近但仍有差異，波蘭的出口型同樣為配賦貧鈾裝甲，改以複合裝甲代替，同時也未配備主動防系統，但可支援最新SEPv3的火控系統、M829A4尾翼穩脫殼穿甲彈（APFSDS-T）以及波蘭國產的戰場管理系統。

而我國的M1A2T戰車相比波蘭的SEPv3又有些微差距，同樣不具備貧鈾裝甲、主動防禦系統，火控系統性能則以SEPv2為基礎提性能提升，但可支援中科院的C4ISR地面指管系統，因此整體規格介於M1A2 SEPv2跟M1A2 SEPv3之間，至於詳細仍性能有待國防部公布資訊。

