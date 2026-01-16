2架中國武直10直升機 刻意開啟ADS-B現身海峽中線恫嚇意味濃厚

2架中國武裝直升機，可以開啟ADS-B現身海峽中線。（flightradar24 航班追蹤器提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今（16）日天中午11點38分左右 ，2架中國武直10直升機，直接開啟ADS-B抵近海峽中線，地理位置接近台灣北部桃園、新竹外海，直接威脅台北首都生活圈，與以往「匿蹤」軍事相關行動不同，反而刻意開啟ADS-B曝露位置、航線，恫嚇意味相當濃厚，引發我國軍方、國安單位高度重視，並全程監控。

直-10（Z-10）綽號霹靂火，是由中國航空工業集團直升機設計研究所設計、昌河飛機工業公司製造、裝備中國人民解放軍陸軍航空兵的中型雙發攻擊直升機。直-10主要任務為戰場火力支援，其擁有多個掛點和複式掛架，可掛機槍、機砲、火箭彈、反戰車飛彈、空對空飛彈等各類武器。

2024新加玻航展上，中國新型的武裝攻擊直升機「直-10」（Z-10）首次現身境外航展，力求出口契機，也與同場的AH-64「阿帕契」直升機較勁意味濃厚！（美聯社）

另外，直-10採用了「匿蹤」設計，具有較小的雷達散射截面。該機具備全天候超低空多機多目標協同作戰、對地對空精確打擊的能力，可與直-19形成梯次搭配，共同構成陸航部隊對地攻擊、對空攻擊、火力支援的核心力量。直-10於2012年珠海航展上首次公開。

至於ADS-B （廣播式自動相關監視） 是一種先進的航空監控技術，它讓飛機透過衛星和航空電子設備，以每秒數次的頻率，自動廣播其精確位置、高度、速度、識別碼等資訊，提供給空中交通管制 （ATC） 和其他搭載 ADS-B In 設備的飛機，取代傳統雷達，大幅提升空域安全、效率與情境感知。

