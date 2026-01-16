日美達成合作協議 加強裝備生產與西南海域軍事部署

日美達成協議，將加強國防裝備聯合生產，並擴大在日本西南海域的軍事存在。圖為日本首相高市早苗與美國總統川普去年10月28日在東京舉行峰會。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕日本防衛大臣小泉進次郎和美國國防部長赫格塞斯近日在美國首都華盛頓特區展開會晤，隨後2國於今（16）日達成協議，將加強包括飛彈在內的國防裝備聯合生產，並擴大在日本西南海域的軍事部署。

根據《法新社》報導，日本與中國正陷入一場激烈外交爭端，該爭端源於日本首相高市早苗去年11月說「如果中國攻擊台灣，日本可能採取軍事干預。」中國隨後禁止向日本出口具有潛在軍事用途的「雙用途物品」，加劇日本對中國可能切斷稀土供應的擔憂。

日本防衛省16日發表聲明稱，鑑於亞洲「安全環境迅速惡化」，日美國防部長確認同盟仍堅定不移。雙方同意進一步推進空對空飛彈和地空攔截器的聯合生產。

該聲明表示，美國同意在包括日本西南地區在內的多個地點擴大「更精密、更具實戰性的聯合演習」。加強包括亞熱帶島嶼沖繩在內的西南地區防禦，是日本的首要任務之一。

沖繩擁有日本境內絕大多數的美軍基地，是美國監視中國與北韓重要前哨。美國和日本都強調過沖繩的戰略重要性。

另外日本一直在穩步增加軍事預算，包括去年12月高市早苗批准了下一財年創紀錄的9兆日圓（約台幣1.7兆元）國防預算。

