為輪甲車增「眼線」 保加利亞為史崔克甲車採購FLIR偵察套件

美軍史崔克甲車。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國感測器大廠Teledyne FLIR近日宣布，該公司現已宣布一紙3200萬美元（約新台幣9.97億元）合約，由保加利亞軍購一批先進車載感測器，搭配美製史崔克甲車，加速該國地面部隊戰力現代化。

軍聞網站「歐洲防務」（Defence Industry Europe）15日報導，Teledyne FLIR此次合約，是由保加利亞政府向其採購TacFLIT 280 HDEP光學／紅外（EO/IR）熱顯像系統，搭配「突擊兵R20SS」長程雷達、Cameleon軟體的組合，藉以強化其近200輛「史崔克」裝步戰鬥車的情監偵能量，促進與北約盟邦的作業互通性。

請繼續往下閱讀...

美國國務院是在2023年同意向其出售183輛「史崔克」系列裝甲車、粗估總額近15億美元（約新臺幣467.4億元），包含90輛裝步戰鬥車、17輛裝甲運兵車、9輛工兵車、33輛指揮車，以及24輛醫療後送車、10輛核生化偵察車。

TacFLIT 280 HDEP光學／紅外情監偵感測儀。（Teledyne FLIR官網）

報導補充，該採購案為期三年，並將在美、加等先實施先期組裝，後續再運交保國進行履約；此外，後續批次車輛可望新增無人機、核生化威脅感測器等功能，進一步提升保加利亞陸軍面對防區外威脅的感知能力。

TacFLIR 280 HDEP為一款陸基的全天候情監偵系統，搭載雷射指示器，可整合至地面車輛或固定式平台，適合部署於邊境針對走私等非法活動進行監控，最遠距離可達30公里。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法