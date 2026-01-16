印度軍隊啟動結構改革 建9個綜合戰鬥群

印度軍隊為了更好的應對邊界中國和巴基斯坦軍隊的威脅，於過去一年半內批准數十份改革，包括建立9個綜合戰鬥群（IBGs）。（圖取自X@irajdeep）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕印度軍隊為了更好的應對邊界中國和巴基斯坦軍隊的威脅，於過去一年半內批准數十份改革，包括建立9個綜合戰鬥群（IBGs），其實就是將各兵種混合編制於一個單位之中，是印軍組建聯兵旅現代化的改革措施。

軍聞網站「Defense Post」報導，印度陸軍參謀長彭德拉（Upendra Dwivedi）近期宣布組建綜合戰鬥群（IBGs）的計畫，同時印度國防部在過去的15個月已批准多達31份結構改革文書。這項新計畫也有助於航空旅和準軍事部隊重新招募預備役人員。

報導指出，IBG力求在危機發生時能迅速做出反應，每個旅的規模約為5000人，並由1名少將指揮，新的編制將步兵、戰車、砲兵、防空部隊、工兵、通訊部隊和後勤部隊組合在一個指揮官的指揮下，使他們能夠快速移動和作戰，而無需等待增援。

報導說，首批IBG的組建將針對第17山地軍，該部隊負責部署在中印紛爭邊界，新的規畫要求部隊需要在接收命令48小時內即能投入作戰。

報導補充，目前該軍已組建2個IBG，並將再組建7個旅，以及25個輕型突擊營、15個砲兵團及34個操作巡飛彈等自殺無人機的砲兵連。

圖為印度拜拉夫輕型突擊營的編制。（圖取自X@irajdeep）

