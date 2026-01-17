防禦解放軍飽和攻擊台灣 廖宏祥：「台灣之盾」成敗關鍵在系統工程

針對國防部正積極推動「T-Dome」（台灣之盾）整合式防空與反飛彈系統，曾任台灣戰爭學院榮譽講座的廖宏祥近日投書美國《Space News》（太空新聞），指出，台灣真正缺少的不是預算購買硬體，而是支撐起這項宏大願景的「系統集合工程」實踐。（圖擷取自《Space News》官網）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕賴清德總統指示下，國防部正積極推動「T-Dome」（台灣之盾）整合式防空與反飛彈系統，試圖在日益嚴峻的台海情勢中建立防禦網。曾任台灣戰爭學院榮譽講座的廖宏祥近日投書美國航太專業期刊 《Space News》 （太空新聞）建議，台灣真正缺少的不是預算購買硬體，而是支撐起這項宏大願景的「系統集合工程」實踐。

廖宏祥表示，1961年美國總統甘迺迪宣告「登月任務」時，並非單憑火箭技術的突飛猛進，而是透過嚴謹的系統工程將數以千計的技術、需求與測試整合為可靠的整體，但台灣國防產業中的「系統集合工程」（System of Systems Engineering）實踐卻幾乎長期缺席。

廖宏祥指出，台灣國防部高層常陷入「採購清單」迷思，認為買到美製武器、插上電源就能高枕無憂。但文章警示，台灣面臨的是「飽和攻擊」，其複雜度遠超過以色列或美國所面對的威脅。也就是説，T-Dome不是買來的，而是必須透過工程「磨」出來的。

廖宏祥分析，解放軍的目標不只是摧毀，而是先透過飽和攻擊造成台灣防禦系統全面癱瘓。防空系統受制於在計算機科學的「排隊理論」：集中式的指管中心如同過載的伺服器，面對大量來襲目標時會產生非線性延遲，進一步導致反應的時間預算崩潰。

為此，台灣必須轉向「分散式感測與指揮管制網路」，部署大量移動式、多頻段的相位陣列雷達，並搭配被動雷達與收發分離多基雷達（multi-static radar），使敵軍電子偵察不能竟其功。並利用邊緣運算，部署多個且分散的指管節點，確保少數受損不致導致防禦系統癱瘓。

廖宏祥認為，要削減飽和攻擊，台灣必須從「被動防禦」轉向「主動反制」。針對解放軍發射車的「目獲與摧毀」應作為防禦的一層，以削減來襲彈藥。如果只關注提高「服務率」（發射多少攔截飛彈），防禦方永遠贏不了這場數學遊戲；因此，台灣必須主動降低「到達率」（摧毀多少敵軍發射車）。這意味著將「源頭打擊」視為台灣之盾的核心：每在中國境內摧毀一輛機動發射車，T-Dome承受的飽和壓力就會呈倍數下降。

廖宏祥建議，在現代戰場中，太空與電磁頻譜是決定生死的關鍵。因此台灣迫切需要建立「電子主權」，具備自主更新電子戰軟體與威脅資料庫的能力。若在封鎖期間仍需仰賴外國廠商提供更新，無疑是失敗的處方。

廖宏祥直指，國防部歷來忽視電子戰的重要性。然而若能針對解放軍精確導引武器所依賴的『北斗』衛星系統訊號進行干擾或欺騙，並結合具韌性的GPS替代方案，將能有效削弱解放軍的攻擊，同時確保台灣自身反擊的精準度與效能。

廖宏祥提到，台灣必須跨越傳統的「採購—測試—部署」模式，採用全球領先航太公司通用的「模型—分析—設計」流程。轉向「數位工程」與「模型化系統工程」（MBSE），讓工程人員在虛擬環境中不斷迭代模擬，在製造原型硬體前就先優化系統整合。

廖強調，台灣的安全最終取決於如何現代化其軍事思維與國防工業體系。國防部必須打破國營壟斷，引進民間科技生態系的靈活性。威懾始於國內，但維持威懾則需靠工程。若無思維進化與產業轉型，再先進的武器也只是昂貴的象徵。如同登月任務，T-Dome的成敗不在於單一技術的突破，而在於能讓願景轉化為實戰能力的組織框架。

