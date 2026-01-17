限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
中國35機艦擾台 7架次逾越中線
中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）
〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續對台軍事施壓。國防部今天（17日）持續表示，自昨（16日）日上午6時至今天上午6時止，偵獲中共軍機26架次、共艦8艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。其中有7架次軍機逾越台海中線，進入我北部、中部及西南空域。
中共預告發射運載火箭資料。（國防部提供）
根據國防部公布的示意圖顯示，共機活動時間主要分為兩個時段，自昨天上午6時至晚間11時35分，偵獲主、輔戰機、直升機及無人機計25架次，其中6架次逾越中線。另於今天凌晨4時05分至4時15分，偵獲無人機1架次。
請繼續往下閱讀...
除了機艦動態外，國防部也公告中共運載火箭發射活動。中共於今天凌晨0時56分在四川西昌衛星發射中心發射運載火箭，飛行方向為西太平洋，其路徑經過我國防空識別區（ADIZ），高度位於大氣層外，對台灣無危害。
國防部指出，針對中共解放軍台海周邊海、空域動態，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。