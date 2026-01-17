美師級單位將普及自製簡易自殺無人機 3D列印成本僅12美元

圖為「閃電實驗室」官兵正利用3D列印機探索和自製無人機。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕自美軍101空降師開啟無人機自製先河後，該模式實施範圍不斷擴大，美國陸軍第25步兵師近期利用3D列印技術自製無人機投入演訓，並根據基層人員回饋意見迅速調整設計，推出改良版小型無人機系統，成本僅需12美元（約新臺幣378元）。

軍聞網站「Defense One」報導，第25步兵師從各單位抽調13名人力，創立「閃電實驗室」（Lightning Lab），利用YouTube、Google和Reddit等網路資源，為小組人員完成快速培訓，專責製造無人機、裝備零附件，以及訓練器材，並針對戰場上遭遇的問題提供臨時解決方案，藉此快速回應部隊需求。

「閃電實驗室」成員表示，該小組去年根據部隊在菲律賓演訓需求，設計出一款名為「紅隼」（Kestrel）的無人機，並在演訓區域現地製造125架投入使用。演訓結束一週後，小組人員立刻根據各單位經驗回饋迅速修正設計，推出改良版「小隼」（Falconette）無人機，展現傳統國防供應商難以企及的革新速度。

「閃電實驗室」指出，該小組已開始生產成本僅12美元（約新臺幣378元）的自殺無人機供部隊使用，同時教導其他單位如何使用3D列印機自行組裝無人機，進一步提升產能。

除此之外，該實驗室還因為部隊的原廠步槍槍托使用不方便，便印製的110個新式槍托，以及其他訓練輔助器材。

第25步兵師發言人米蘭達中校表示，傳統的國防採購系統著重在計畫預算執行（PPBE）的繁瑣流程，步調緩不濟急。他說，這項創新可將設計與製造權限下放到前線官兵，並從實際使用者獲得即時回饋，有助滿足基層單位需求。1名士兵1天內便能學會組裝無人機、2天內就學會了獨立操作3D列印。未來該實驗室的規模會逐步擴大，也會擴散至其他單位。

