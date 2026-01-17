美陸戰隊加緊訓練 年底前部署萬架無人機

圖為美軍陸戰隊操作無人機群進行群攻。（圖取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍將官曾指出，美軍部署無人機的進度遠遠落後競爭對手。對此美軍陸戰隊已規劃，要在今年年底前將無人機配發給每個步兵營、偵察部隊和濱海戰鬥隊，部署1萬架FPV小型無人機。

軍聞網站「USNI News」報導，這些小型無人機單價落在2千至3千美元，能攜帶多種裝備如攝影機、干擾器、通訊中繼器或彈藥。

報導指出，陸戰隊去年12月31日向全軍發布了包括無人機操作、攻擊無人機操作、指揮訓練和酬載等6項臨時試驗新課程訓練，基礎無人機操作課程達80小時，通過後可參加攻擊無人機課程共120小時；酬載專家則訓練在戰場上為無人機裝載爆裂物，共40小時；士官以上的階級也可參加無人機指揮課程。

截至7日為止，在短短數天內，陸戰隊已認證32名操作員、5名教官、18名酬載專家和2名酬載教官，到下周新一梯課程結束後，又會有72名操作員和58名酬載專家，並預計到5月時該數字能上升到數百人。

陸戰隊訓練指揮部表示，以後全軍的無人機訓練將實現標準化，各基地的無人機訓練將不再有差別。同時，課程內容將反映無人機的動態特性、功能和用途。

