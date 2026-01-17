（有片）以國CH-53執行「經典吊掛」出差錯 黑鷹直升機直接掉下墜毀

近日以色列的CH-53重型直升機，被民眾拍到在吊掛1架受損的UH-60「黑鷹」直升機時，因不明原因導致吊掛繩脫鉤，黑鷹直升機在空中成拋物線往地面墜落。（圖取自X@clashreport）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍第1架F-35B退役後，曾由CH-53K「種馬王」重型直升機吊掛飛行888公里至第三地作靜態展示。不過，能夠吊掛F-35B的CH-53種馬，也有失蹄之時。近日以色列的CH-53被民眾拍到在吊掛1架受損的UH-60「黑鷹」直升機時，因不明原因導致吊掛繩脫鉤，黑鷹直升機在空中成拋物線往地面墜落成倒栽蔥，雖未有人員受傷，但也體現此類型任務隱含的風險。

軍聞網站「The War Zone」報導，以色列軍方表示，此次吊掛作業是為了回收1架以色列空軍、被當地稱為沙漠貓頭鷹（Yanshuf）的UH-60直升機，該直升機本周在約旦河西岸遭遇惡劣天氣被迫緊急降落。

以色列軍方並證實，在吊掛過程中，這架受損的直升機於CH-53脫離，但目前尚不清楚具體原因。後續根據其他影像顯示，該直升機墜落後，尾翼斷裂，其他部分則外觀良好。

對此，以色列空軍司令托莫少將（Tomer Bar）已下令成立軍事調查委員會調查這起飛安事故。

報導指出，涉及飛機的吊掛作業是一項極其精細的平衡操作。除了吊索強度必須足以承受負荷外，還需要預先計算吊運裝置的整體設定、被運輸飛機的俯仰角和平衡姿態，以及其控制面的狀態。如果在飛行過程中出現意外，可以選擇拋棄載重。但在這起事故中，尚無法確定機組人員是否故意拋棄負載。

報導補充，CH-53的E型改良型海種馬，能攜帶9654磅（約4379公斤）貨物並飛行110海里，但最新型的CH-53K，能在相同距離下，攜帶27000磅（約12247公斤）貨物，後續型號更提升至36000磅（約16329公斤）。目前以色列已於2021年訂購首批12架CH-53K。

WATCH: Israeli helicopter crashes while it was being airlifted. pic.twitter.com/3EISe6ONmJ — Clash Report （@clashreport） January 16, 2026

