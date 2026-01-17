因應共軍無人機闖東沙領空 陳冠廷：會努力磋商把預算準備好

〔記者方瑋立／台北報導〕中共軍用無人機今天（17日）傳闖入我東沙島12浬內領空，民進黨立委陳冠廷說，這並非單獨事件，中共正試圖以「小型但頻繁」的侵擾建立新常態，藉由無人載具消耗我方有人機的戰備能力；他也向在野喊話，會再努力磋商「把預算準備好」。

​陳冠廷指出，今天稍早在東沙有中共的無人載具去侵犯我國的相關空域，「這不是單獨的事件」，中共除了大型軍演之外，這類「小型但頻繁的侵擾」也已經成為新常態。

​

​陳冠廷說明，中共試圖以這樣的新常態，來去損耗我國的戰備能力，特別是用無人載具來去換得我們的有人機來去做巡弋，「對他們來講就是一個很好的（消耗）比例」。

​為了確保我國空域得到保障，陳冠廷認為，包含反制無人載具的能力必須要具備，或者是增加無人載具的偵蒐能力、反制能力。他說，「這些都是我們必須再跟在野黨好好地努力去磋商，希望能夠把預算準備好」，未來在面對中共這樣的灰色侵擾，會有更完整的因應方式。

​對於國防安全，陳冠廷說，不管是在東沙或其他離島，甚至是在本島周遭的這些區域，我們的國軍都有他們相關的教範以及他們反應的標準模式。所以不會只用單一的方式來去因應，「請國人放心」。

​陳冠廷最後說，政府會用多重的方式、有各種不同的備援方式，來去有效的因應中共各式的侵擾，跟中共各式的威脅。

