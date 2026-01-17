淡江大橋戰時轉部署陣地？超強承載力可讓戰車、甲車「炮口對外」防禦

淡江大橋路面寬長達26公尺，停放戰車、甲車或移動式飛彈砲台綽綽有餘。（記者吳亮儀攝）

〔記者吳亮儀／台北報導〕淡江大橋即將在今年5月12日通車，獨立建造單位交通部公路局已完成路面鋪設和景觀路燈。據了解，陸軍關渡指揮部近期也到淡江大橋上勘查、了解大橋設計。淡江大橋能否在戰爭時轉為國軍的戰車或飛彈砲台部屬陣地？公路局工程人員指出，大橋的承重能力絕對沒問題，路面空間也夠大。

淡江大橋位於淡水河出海口，連接新北市淡水區和八里區，而淡水河口是扼守外敵進入台北盆地的命脈，也是政經中樞，台灣歷史上與現代防禦都是關鍵戰略要地，國軍漢光演習都將淡水河口列為重要防區，模擬共軍利用兩棲登陸載具如氣墊船進犯。

不過，有演練情境是若中共解放軍入侵淡水河口，可能會「炸掉」淡江大橋來阻絕共軍，這種設想情境讓負責建造淡江大橋的公路局人員、營造工人和技術人員相當氣憤，認為花了7年才好不容建造好、花費一百多億元、克服無數困難並造就國際級地標級的大橋建設，竟要說炸毀就炸毀，簡直無法讓人接受。

淡江大橋淡水端往八里端方向，旁邊就是淡水河口，可部署武器阻絕共軍。（記者吳亮儀攝）

淡江大橋單向橋面寬度長達24公尺、每平方公尺承重能力達360公斤。工程人員打包票，絕對能乘載戰車、甲車甚至機動防空和對海面的武器，如飛彈砲台等，戰爭時只要把戰車開上大橋、炮口對外轉向海上，即可完成部屬，並阻絕共軍從海上來犯，「不要一開打就炸掉大橋來阻擋共軍，實在讓人難接受」。

淡江大橋跨河主橋段長920公尺、橋塔高211公尺，主跨距450公尺，背跨距175公尺，橋面最寬處約70公尺，是世界主跨最長的「單塔不對稱跨距斜張橋」，且能抗7級地震、17級強風。

淡江大橋由交通部公路局單獨負責承辦、執行建造、業管、維修養護，新北市政府因沒有大型工程建設能力與經驗、也無能力養護，所以從來不曾參與過淡江大橋的建造。

淡江大橋橫亙在淡水河口。（記者吳亮儀攝）

