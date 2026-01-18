美軍「暗鷹」飛彈又跳票 落後中俄成隱憂 3800億研發遇瓶頸

圖為洛克希德．馬丁發布的「暗鷹」極音速飛彈發射示意圖；這款被美軍視為追趕中俄戰力的殺手鐧，因飛彈測試未完成而再度延後部署，陷入「有槍無彈」的戰力真空。（取自Lockheed Martin官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在極音速武器的競賽中，美國似乎再度絆了一跤。財經媒體《彭博》報導，美國陸軍承認，原本定於2025年底前部署首款極音速武器「暗鷹（Dark Eagle）」的目標已經跳票。這不僅是美軍第三度錯過部署期限，更凸顯了五角大廈在追趕中國與俄羅斯極音速戰力上，面臨嚴峻的部署時差（deployment gap）。

這項名為「長程極音速武器（LRHW）」的計畫，自2018年以來已投入超過120億美元（約新台幣3794億元）。諷刺的是，負責操作這套先進武器的部隊早已訓練完畢，發射車等地面裝備也已就位，唯獨核心的「飛彈」尚未準備好。美國陸軍在聲明中表示，目前正進行必要的整合與安全測試，部署目標已推遲至2026年初。

報導指出，這是美軍繼2023年兩度錯過期限後，再次面臨進度延宕。這對新任國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）而言是一大警訊。目前中國與俄羅斯皆已部署極音速武器，俄軍甚至已在烏克蘭戰場投入實戰。這類武器能以超過每小時6120公里（5倍音速）的高速低空飛行，傳統防空系統難以攔截。美軍在此領域的缺席，被視為極具憂慮的戰力劣勢（concerning shortfall）。

缺乏完整測試 戰鬥效能仍是謎

儘管美國陸軍在去年12月高調宣佈啟動首個極音速飛彈連，但並未提及「缺彈」的窘境。更令人擔憂的是，五角大廈測試辦公室曾在10月向《彭博》透露，該系統尚未進行「端對端（end-to-end）」的完整作戰評估，這意味著關於該武器的殺傷力、生存性與實戰效能，美軍目前手中其實缺乏足夠的數據佐證。

