專剋飽和攻擊 美軍新款SM-2飛彈導入「主動導引」戰力大進化

雷神公司在2026年水面海軍協會研討會（SNA 2026）上，首度公開展示SM-2 Block IIIC/CU中程防空飛彈模型。（取自Defence Blog）

〔編譯陳成良／綜合報導〕作為美國海軍艦隊防空的中流砥柱，標準二型飛彈（SM-2）迎來重大技術革新。軍聞網站《Defence Blog》報導，在2026年水面海軍協會（SNA）研討會上，雷神公司（Raytheon）首度公開展示了最新型的「SM-2 Block IIIC/CU」中程防空飛彈（軍方代號RIM-66P）。這款新飛彈導入了源自更高端SM-6飛彈的「主動導引」技術，將顯著強化美軍水面艦艇反制飽和攻擊的能力。

根據美軍計畫文件，SM-2 Block IIIC與後續的Block IIICU型，最大亮點在於換裝了「主動射頻尋標器（active RF seeker）」，取代了舊款SM-2長期使用的「半主動雷達導引」。這項源自SM-6 Block I的技術，意味著飛彈在終端攻擊階段可以自己尋找目標，不再需要發射艦的雷達全程持續「照明（illumination）」。這將大幅釋放神盾系統的資源，讓艦艇能同時接戰更多來襲的反艦巡弋飛彈或戰機。

除了導引系統升級，SM-2 Block IIIC在彈體設計上也進行了改良，包括重新設計的背鰭與「推力向量（thrust vectoring）」噴嘴組件。根據海軍測試評估報告，這些更動旨在改善飛彈離架後轉入動力飛行階段的控制能力，提升攔截機動性，鞏固其作為中程艦隊防空**主力的地位。

預計2027年測試 裝備未來星座級巡防艦

報導指出，Block IIICU型號更進一步整合了升級版的導引段電子單元，以解決零件過時問題並延長服役壽命。美國海軍已於2023財年完成了Block IIIC原型的快速反應評估，並於2022年11月宣布具備初始作戰能力。至於更新的Block IIICU型，預計將在2027財年進行初始作戰測試與評估（IOT&E）。這款飛彈未來將部署於現役的「勃克級（Arleigh Burke-class）」驅逐艦，以及建造中的「星座級（Constellation-class）」巡防艦上。

