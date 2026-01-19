自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

英「普羅特斯」自主直升機首飛 邁向「混合航空聯隊」目標

2026/01/19 12:23

由李奧納多集團英國分公司研發的「普羅特斯」（Proteus）無人自主直升機已完成首飛。（圖取自李奧納多集團）由李奧納多集團英國分公司研發的「普羅特斯」（Proteus）無人自主直升機已完成首飛。（圖取自李奧納多集團）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕無人直升機具高酬載潛力，英國皇家海軍16日宣布，由李奧納多集團英國分公司研發的「普羅特斯」（Proteus）無人自主直升機已完成首飛，酬載量高達1噸，未來可與有人直升機等組成「混合航空聯隊」，朝「混合型海軍」前進。

根據英國防部公布照片，在完成地面測試僅數周後，「普羅特斯」本月上旬自英格蘭西南部康瓦爾郡普雷丹納克機場升空，運用自主系統與感測器，完成起飛、空中懸停與降落等基本操作程序。普雷丹納克機場與卡德洛斯皇家海軍航空站相鄰，更是英國國家無人機發展中心所在地，也讓本次試飛別具重要意義。

英國皇家海軍表示，該機去年下半年已完成動力與飛控系統測試，本次試飛累積參數也有助於驗證自主系統效能。

主責戰備與國防工業的英國國防副大臣波拉德推崇「普羅特斯」試飛進展，有助加速推動「混合型海軍」轉型目標，未來更可望成為「混合航空聯隊」重要兵力，承擔新世代反潛作戰重任。　

英國海軍指出，目前海軍裝備多種無人機，包括「馬洛伊」（Malloy）八旋翼無人機和執行偵察任務的小型直升機「遊隼」（Peregrine），但「普羅特斯」在各項性能指標都遠超它們。「普羅特斯」被定位為一款技術驗證機，耗資6000萬英鎊，將運用超過1噸級優異酬載能力，搭載感測器與先進設備，驗證海上巡邏、反潛作戰任務潛能，並與友軍艦艇、航空機及感測器同步共享資料，提升任務效率、減輕「梅林Mk2」等有人反潛直升機的作業負擔。

英國防部上月甫公布「大西洋堡壘」（Atlantic Bastion）計畫，尋求導入自主載臺與先進情監偵系統，執行「有人／無人組合」（MUM-T）協同作業，提升大西洋與北海海域覺知能量；而「普羅特斯」這類自主載臺將成為計畫核心。

