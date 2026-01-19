「勁蜂四型」真能與雄二E高低配？ 梅復興：改造靶機火藥量極低

「勁蜂四型」攻擊型無人機，是以美商MQM-178無人靶機（如圖，取自Kratos公司官網））為基礎改裝，加上武裝段丶導控段改裝組成，攻擊航程可達1000公里。

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中科院於去年航太國防展中，展示「勁蜂四型」長程攻擊型無人機，並稱能與雄二E巡弋飛彈形成「高低配」戰術運用。對此，軍事專家梅復興今天指出，肯定「勁蜂四號」的國際合作模式，但由於從靶機改造而來，有容量不足致戰鬥酬載量低的問題，能否與「雄二E」形成高低配有待評估。

梅復興表示，在概念上，這其實就是1980年代初期，中科院「中流計劃」21世紀的借屍還魂，只不過這回研發目標似以攻擊陸上目標為主。「中流計劃」當時採用國軍使用的MQM-107靶機，衍生發展為長程反艦飛彈，設計射程約150公里，具有射後不理的自主導引能力。然而，因測試性能不穩定，後來雄風二型飛彈又開始研發，故「中流計劃」於1982年後終止研發，除此之外，還順帶取消引進以色列技術合作產製Sorek 4渦輪噴射發動機的「介山計劃」。

梅復興表示，以靶機為基礎研發遠程攻擊飛彈，有一些先天上的限制因素，在研發過程中勢須面對。首先，就是正常靶機的機體內空間容積有限，不足以容納具足夠破壞力的炸藥或彈頭；此外，由於靶機其原始動力系統規劃，均是以最低成本滿足一次性實彈訓練所需之性能為主要設計目標，通常可能不會選用推力過剩、成本較高的發動機。而這些特性對於將靶機發展成必須裝載具足夠殺傷力籌載的攻擊武器，就可能形成先天的限制或須大幅修改之處。

勁蜂四型發動機推力太小 戰鬥酬載有限

他說，以「勁蜂四型」所採用的MQM-178靶機為例，該機的空重130磅（約59公斤），原始設計最大起飛重量320磅（約145公斤），而其原動力配置為二具小型JetCat C81渦輪噴射發動機，總推力僅162磅（約0.72千牛頓）；相形之下，魚叉飛彈的發動機的推力達600磅，飛魚MM40 Block 3的發動機推力則超過560磅，我國自製的雄二反艦飛彈發動機推力也應在此水準。這些飛彈的彈頭均在500磅級之譜，雖然最大射程均遠低於「勁蜂四型」所標榜的千公里級水準。

由此可見，除非中科院改換提升MQM-178的動力系統，否則難以有意義的增加其最大起飛重量，以容納更多的戰鬥酬載。

梅復興說，Kratos公司宣稱MQM-178機體內部可裝載70磅（約32公斤）籌載，而每個機翼下可掛載35磅（約16公斤）。此外，理論上每個翼端還可再掛載20磅（約9公斤）。根據空重與最大起飛重量數據簡單計算，就不難得出內裝的籌載，應該都是燃料和航電系統。

對於中科院在2025年航太國防展所展出的「勁蜂四型」，梅復興表示，當時的人員在場解說，均證實了該彈戰鬥酬載雖號稱可達30公斤，卻均須以外掛方式攜載；這不僅佐證了前述的內部容積限制，也暗示著翼下掛載所導生的阻力，可能會對航程產生一定程度的影響。

梅復興說，若真就攜帶最大酬載對MQM-178的航程、滯空性能可能有何影響，或可參考該靶機的戰術衍生型「AirWolf」。後者的定位基本上是一種類似「忠誠僚機」的無人機，甚至可攜掛發射遊蕩彈藥／攻擊無人機。其尺寸、空重與最大起飛重量等，均與靶機基本型相同，最高巡航速度約0.69馬赫，而任務時間可達1.3小時，航程400海浬（約740公里）。由此看來，除非顯著增加燃油量，或對機體進行大幅減重、減少外掛籌載，否則「勁蜂四型」如欲射程達到1000公里以上，可能會有點吃力。

最後，梅復興指出，噴射動力的「勁蜂四型」最大的優勢就是速度快，相對於慢速的攻擊無人機，其突防性能明顯較佳。也就是說，理論上消耗較少量的快速攻擊無人機，就可以成功投射同樣重量的破壞力到達目標。

然而，梅復興發現，MQM-178靶機的單價雖號稱可壓低在50萬美元以下，但如果加上精密導引系統，彈頭和引信等攻擊武器所需功能，再分攤研發測試投資，那實際量產時的單價成本，勢必會顯著高於50萬美元；相對於造價約350萬美元（約新台幣1.1億） 的雄二E巡弋飛彈，「勁蜂四型」固然可能相當便宜，但其彈頭籌載不足以有效打擊較大型與較堅固目標。這對於似乎以陸攻任務為主要導向的「勁蜂四型」，應該是一個重要考慮因素。

他說，能夠攜載同等級重量彈頭的低速攻擊無人機成本，僅需MQM-178的5到10分之1，或甚至更低。況且，低速無人機不僅單價便宜、易於量產，且其低都卜勒訊跡也可增加雷達在背景雜訊中，偵測到此類目標的困難。故若在低價數量優勢採取飽和攻擊，低速攻擊無人機在任務成本相同的條件下，突防成功率也未必居於劣勢。

綜前所述，梅復興認為，「勁蜂四型」如此性能與酬載均不如雄二E等其他可能的替代陸攻武器方案，是否適合擔當所謂的「高低配」或其真正成本效益，恐怕有待進一步評估。

