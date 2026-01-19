自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

敏感時機 美投7.8億啟動格陵蘭基地機場重大升級

2026/01/19 14:11

圖為F-16降落在皮圖菲克太空基地。（DVIDS）圖為F-16降落在皮圖菲克太空基地。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國總統川普近期就格陵蘭問題頻頻出招希望能取得控制權，引發美歐關係緊張，恰逢此時，美國政府8日發布招標公告，計畫投入2500萬美元（約新台幣7.87億元）格陵蘭基地機場跑道照明、橋梁等相關項目改善基地的飛行運作。

「星條旗報」報導，招標書預計今年初開始格陵蘭皮圖菲克太空基地的工作，目前美軍在此基地僅有200名士兵，負責早期預警彈道飛彈防禦任務；而冷戰期間，美國在格陵蘭曾有數個基地，並有數千名士兵。

對於川普言論，先前丹麥曾做出妥協，立法通過美國可在丹麥領土設立新的軍事基地。美國隨後便將格陵蘭島歐洲司令部責任區移除，轉移到美國本土的北方司令部。根據規劃，格陵蘭納入北方司令部後，美方可望在格陵蘭增設更多雷達與感測器，強化與加拿大的北極防衛整合。

針對格陵蘭問題，川普主張，有鑑於中俄在北極地區擴張利益，美國出於國安考量，需要掌控格陵蘭，因為融化的北極冰將開啟新的交通走廊，並可能出現更多自然資源。

