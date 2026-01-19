美海軍缺乏測試艦 新艦恐難有實彈測試機會

美國聯邦審計署近期發布報告表示，海軍尚未有明確計畫汰換現役老舊測試艦，恐將無法透過實戰測試展示艦艇的自衛系統能力。圖為史普魯恩級驅逐艦最後一艘船保羅．福斯特號測試艦。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國海軍艦隊面臨老化卻無新船方案可替代，美海軍對此積極發展傳奇級巡防艦。不過，美國聯邦審計署近期發布報告表示，海軍尚未有明確計畫汰換現役老舊測試艦，恐將無法透過實戰測試展示艦艇的自衛系統能力。

星條旗報報導，聯邦審計署（GAO）15日發布報告指出，目前海軍僅剩史普魯恩級驅逐艦最後一艘船保羅．福斯特號作為測試艦，目前這艘船還受到結構等其他問題困擾，但海軍未能制定備援措施，使艦隊面臨風險。

報告指出，測試艦能力的缺口或完全喪失，將威脅海軍進行足夠評估艦艇自衛系統所需的作戰真實測試的能力。

報導指出，海軍對GAO持反對意見，表示雖然同意需要後續測試艦，但目前已鎖定出可能替代艦選項。另外，海軍在回應GAO報告時表示，由於現行伯克級驅逐艦退役時程，可能會出現測試艦的空窗期。

目前的爭議焦點，在於該測事件能讓海軍展示艦艇的自衛系統性能，但GAO發現，測試艦狀況不佳，包括船體、設備及組件嚴重退化，使得該艦能否持續運作至本世紀20年代末，尚存不確定性；不定期的維修、長期延遲的乾船塢維修使問題更加惡化。

GAO表示，若沒有明確的計畫來替換現有測試艦，並考慮如何減輕任何空缺的影響，海軍將面臨對充分作戰測試的不確定性。缺乏計畫也有可能削弱海軍評估及理解艦艇自衛能力與限制的能力。

