民船改軍艦！中國武裝貨輪出海疑測試 專家示警：威脅不容小覷

中國一艘被認為是「商船武庫艦」的大型商船「中達79」，現已經正式離港航行，可能在進行測試。（圖擷自臉書「王臻明的軍事頻道」）

〔即時新聞／綜合報導〕中國一艘名為「中達79」的大型商船，搭載垂直發射系統（VLS）、近迫防禦系統（CIWS）以及誘餌發射器等武器裝備，被認為是「商船武庫艦」引發議論，現已經正式離港航行，可能在進行測試。

一艘名為「中達79」的大型商船，去年底就被捕捉到搭載垂直發射系統（VLS）、近迫防禦系統（CIWS）以及誘餌發射器等武器裝備而廣受議論，今年初再被目擊，竟出現了近似「忠誠僚機」的無人定翼機，以及一具長型的輪式電磁彈射軌（EMALS），外界認為中國正在以此發展「商船武庫艦」。

軍事專家王臻明今日在粉專「王臻明的軍事頻道」發文表示，「中達79」已經正式離港進行航行，從航跡來看，這很可能是一次海上測試，這證明「中達79號」並不是電影布景，或港邊的測試平台，而是真實可以航行的船舶。至於船上的武器系統是否已完全準備好，可能要等試射時才能知道。

王臻明指出，「中達79號」上面擁有15個貨櫃垂直飛彈發射器，其發射單元可能高達60個，同時可以看到在船身前半段，安裝了4組不同的近迫防衛系統，船身的後半段則有大型雷達與通訊天線。

他示警如果「中達79號」測試成功，中國可能掌握快速將一般貨輪改裝成火力發射平台的能力，這個威脅性不容小覷。

