砸4.9兆台幣建「護盾」！美軍攜手銥衛星打造戰時太空防禦網

美國飛彈防禦局（MDA）斥資約4.9兆台幣，攜手銥衛星打造代號「護盾」（SHIELD）的戰時防禦網。該系統利用衛星間直接傳輸的「交互鏈結」技術，確保地面設施遭毀或通訊受阻時，美軍仍能維持全球飛彈預警與即時指揮能力。（圖取自銥衛星通訊公司）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為了在戰時確保通訊與飛彈預警系統運作無虞，美軍大動作強化太空防禦網絡。軍聞網站《Defence Blog》報導，美國飛彈防禦局（MDA）於15日正式授予「銥衛星通訊公司（Iridium Communications）」一份合約，參與代號為「護盾（SHIELD）」的國土分層防禦計畫。該公司透露，這份合約的總上限金額高達1510億美元（約新台幣4.9兆元），旨在以最快速度將商用衛星技術導入美軍防禦體系。

這項名為「可擴展國土創新企業分層防禦（SHIELD）」的計畫，採用「不定交付／不定數量（IDIQ）」的合約模式。這意味著在合約期間內，美國政府可隨時向銥衛星下單，採購所需的技術、服務與任務支援。根據銥衛星發布的聲明，其任務範圍涵蓋衛星語音、數據傳輸，以及關鍵的定位、導航與授時（PNT）服務，藉以支援美軍的飛彈預警與戰場管理功能。

銥衛星之所以被美軍看重，關鍵在於其獨特的網絡架構。該公司指出，其衛星網絡具備「交互鏈結（cross-linked）」技術，數據可以直接在太空中於衛星之間傳輸，不需頻繁依賴特定區域的地面接收站。這種設計使得通訊網絡在地面設施遭到攻擊、破壞或處於「拒止環境（denied environments）」時，仍能維持運作，確保美軍指揮官能隨時掌握全球戰場動態。

整合商用技術 加速飛彈防禦現代化

報導指出，「護盾」計畫的核心目標是建立一個模組化、可快速適應威脅的分層防禦架構。透過這類合約，美國飛彈防禦局能繞過傳統繁瑣的採購程序，更快速地將民間新興的太空通訊技術整合進軍事流程中。銥衛星強調，其網絡能支援資產即時追蹤與移動指揮通訊，這對於偵測、追蹤並擊敗來襲的飛彈威脅至關重要。

