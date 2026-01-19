真的買2000架！ 陸軍買ALTIUS-600、ALTIUS-700滿足反裝甲需求

國軍將採購超過2000架ALTIUS-700M、ALTIUS-600 ISR無人機。圖為ALTIUS-600型。（彭博檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄參與國防特別預算機密會議，國防部下午發布可公開說明資料，顯示其將採購1554架ALTIUS-700M、478架ALTIUS-600ISR反裝甲無人機飛彈系統，共計2032架。事實上，陸軍曾經評估認為，陸軍反裝甲型無人機的需求缺口將近2000架，這次採購可望大致滿足作戰實需。

國防部透過年度公務預算採購291架ALTIUS-600M無人機，研製這款無人機的廠商安杜里爾創辦人拉奇（Palmer Luckey）去年8月來台時，特地拜會顧立雄，並順勢帶ALTIUS-600M當「伴手禮」。不過，這還無法滿足陸軍所需，陸軍參謀長陳建義中將前年底曾表示，經戰力評估，陸軍「反裝甲型」無人機的需求缺口將近2000架。

根據國防部今日下午發布的可公開資料，國軍擬採購高達20餘萬架無人機、1000餘艘無人艇，還有兩種反裝甲型無人機飛彈系統，ALTIUS-700M需要1554架、ALTIUS-600ISR則需要478架，兩款無人機總數為2032架。

值得注意的是，美國國防安全合作局（DSCA）去年12月17日宣布這筆總金額11億美元（約新台幣347.2億元）的軍售案，並未揭露採購數量，因此，這也是ALTIUS-700M、ALTIUS-600ISR採購總數首度曝光。

ALTIUS-600ISR為「情監偵」型，與攻擊型的ALTIUS-600M不同，前者可續航3.5小時、航程375公里，後者則攜帶9磅（約4.08公斤）彈頭，續航力與航程則約1.5小時、160公里。至於ALTIUS-700M破壞力更好，彈頭重達33磅（約14.97公斤），續航力與航程則約1.25小時、160公里。

