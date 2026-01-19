第五代戰機殺過來了 北約神盾艦極地演訓 驗證「反制匿蹤戰機」能力

北約常備海上第一大隊（SNMG1）在北極海域進行高強度防空演習，由挪威空軍F-35戰機（圖）扮演假想敵發動模擬攻擊，驗證艦隊在極地環境下反制第五代戰機的作戰能力。（取自NATO Allied Maritime Command）

〔編譯陳成良／綜合報導〕北極地區戰雲密布，北約（NATO）盟軍近期在該水域進行了代號為「北極推進（Arctic Advance）」的高強度實戰化演訓。英國《國防期刊（UK Defence Journal）》報導，北約常備海上第一大隊（SNMG1）在部署期間，與挪威皇家空軍的F-35閃電II式（F-35 Lightning II）匿蹤戰機進行聯合防空演習。演習中，F-35模擬對艦隊發動攻擊，測試水面艦艇在極地惡劣環境下，偵測並「擊退」現代化隱形空中威脅的能力。

根據北約盟軍海上司令部發布的資訊，這次演習旨在測試第五代戰機與海軍部隊的整合能力。北約釋出的畫面顯示，挪威的F-35戰機對特遣艦隊執行了模擬攻擊，迫使艦上官兵在高節奏的作戰環境下，演練追蹤並鎖定這款具備高度匿蹤能力的空中殺手。北約強調，這強化了盟軍在具戰略意義的北方水域進行「多領域作戰」的戰備狀態。

緊盯俄軍動向 保護關鍵基礎設施

除了防空演練，SNMG1也支援了潛艦指揮官課程，在複雜的極地水文環境下磨練反潛作戰（ASW）技術。值得注意的是，北約聲明直言，在例行巡邏期間，艦隊與挪威當局密切合作，「監控了數個俄羅斯軍事單位」的動向，並特別加強了對周邊關鍵基礎設施（如海底電纜與管線）的海域態勢感知能力。

SNMG1指揮官、荷蘭皇家海軍准將瓦納（Arjen Warnaar）表示，這次部署證明了北約艦隊能在環境嚴苛的「極北地區（High North）」有效運作。他指出，透過與挪威盟友的合作，官兵在反潛與防空領域獲得了寶貴經驗。報導分析，隨著氣候變遷與地緣競爭加劇，北極已成為北約日益關注的焦點，盟國正致力於確保該水域的航行自由與安全。

