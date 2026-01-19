以太陽為背景捕捉震波 F-15D轉役NASA 驗證超音速黑科技

奧勒岡州空軍國民兵地勤人員引導F-15D戰機滑入NASA阿姆斯壯飛行研究中心。這架退役戰機將展開新任務，支援X-59靜音超音速飛行測試。（取自NASA）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍傳奇戰機F-15「鷹式（Eagle）」雖然逐漸從作戰序列中退役，但在尖端科研領域卻找到了新戰場。軍聞網站《The Aviationist》報導，美國航太總署（NASA）15日宣布，正式從奧勒岡州空軍國民兵手中接收兩架F-15D戰機。這些經久耐用的老兵將經過改裝，協助驗證下一代「靜音超音速（Quiet SuperSonic）」飛行的關鍵技術。

這兩架編號分別為AF 81-0063與AF 84-0045的F-15D，已飛抵加州愛德華茲空軍基地的阿姆斯壯飛行研究中心（Armstrong Flight Research Center）。NASA表示，其中一架將重返藍天執行科研任務，另一架則將作為「備用機」，主要用途是提供零件，也就是俗稱的「殺肉」，以確保機隊的長期運作。

追逐X-59 捕捉看不見的震波

這批生力軍的首要任務，是支援X-59靜音超音速技術（QueSST）驗證機的測試飛行。由於X-59的飛行高度可達6萬英尺，NASA將對F-15進行軟硬體與飛控系統的改裝，使其能爬升至相同高度進行伴飛。屆時，F-15將扮演「追逐機（chase plane）」的角色，利用機腹掛載的感測器測量X-59產生的微弱震波，驗證其是否真能將震耳欲聾的音爆轉化為輕微的聲響。

來自奧勒岡州空軍國民兵的兩架F-15D戰機，抵達加州NASA阿姆斯壯飛行研究中心。這批退役戰機將支援X-59靜音超音速計畫，其中一架預計將拆解作為備用零件。（取自NASA）

除了測量數據，F-15還肩負拍攝「空氣流動」的重任。報導指出，NASA工程師開發了一種名為「空中紋影攝影系統（Airborne Schlieren Photography System）」的技術。攝影師必須坐在F-15後座，手持高速攝影機，在兩機高速飛行時，精準捕捉X-59飛越太陽表面的瞬間。透過太陽作為背光，相機才能紀錄下肉眼看不見的空氣密度變化與震波影像。

配備GPS導引 捕捉稍縱即逝的瞬間

要在高空高速下拍到完美的震波照片極度困難。NASA工程師海林（Edward Haering）形容，攝影師必須手持高速攝影機，對準駕駛艙外的太陽，而飛行員則必須將飛機駛入一個僅100英尺（約30公尺）寬的目標區。為此，NASA開發了名為「ALIGNS」的地理空間導航系統，透過平板電腦即時計算兩機位置，協助飛行員在稍縱即逝的瞬間，捕捉到珍貴的極音速數據。

