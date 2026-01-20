無人機「蜂群」趨勢 中科院所長邱祖湘：群飛沒問題、群攻要AI助攻

有「台版彈簧刀」之稱的「勁蜂一型」無人機，未來能否形成「蜂群」待觀察。（資料照，記者蔡宗憲攝）

〔記者涂鉅旻、吳哲宇／台中報導〕世界各國因應當代作戰形態發展各式無人機，大量無人機「群攻」也成未來發展重點，中科院研發的「勁蜂」系列也將化作蜂群，撲向來犯敵軍。中科院航空所長邱祖湘說，當前世界各國可以讓無人機「群飛」沒有太大問題，但如果要做到「群攻」，又是另一層次，需要人工智慧（AI）襄助，進而達成不同機型的協同運用。

在中科院服務超過40年的邱祖湘，不僅曾參與IDF經國號戰機的開發，隨著軍事科技發展，中科院航空所成為國內軍用無人機重要的「火車頭」，邱祖湘也率領同仁，致力於新型無人機的發展工作。中科院已於去年台北航太國防展之中，展示「勁蜂」系列無人機，其中可供單兵操作或多載台攜掛的「勁蜂一型」，已獲得軍種採購。

中科院航空所長邱祖湘。（記者廖耀東攝）

在烏俄戰爭後，低成本、數量龐大且容易生產的無人機，已成為戰場重要的裝備，並藉由無人機「蜂群」打擊敵軍，邱祖湘接受本報訪問指出，「蜂群」也有不同層次，首先是讓一組飛機「群飛」，現在已無太大問題。不過，若要達到「群攻」的目標，又是另一層次，因為不只牽涉一種機型，考量各型機的性能、飛行速度都不同，要如何協調採取最好的方式進攻敵軍目標，需要人工智慧（AI）襄助。

邱祖湘進一步表示，「群攻」還涉及不同無人機的分工，例如，部分無人機會扮演誘標角色，先去吸引敵方火力，有的佯攻把「你（敵軍）的雷達騙過來」，有的扮演攻擊主力等，關鍵在於如何「協同」。這不僅是我國，也是未來世界各國持續發展的重點。

