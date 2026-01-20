中共無人機闖東沙領空 空軍司令鄭榮豐上將登島慰勞守軍

空軍司令鄭榮豐上將（左）登上東沙島慰勞守軍。（取自青年日報）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中共1架監偵無人機17日清晨進入東沙島領空，在我方以國際頻道廣播、警告後脫離，國防部批評共軍此高度挑釁之舉，破壞區域和平穩定。為此，空軍司令鄭榮豐上將近期前往東沙實施春節慰勉暨戰備視導，並提醒當地駐軍，周延規劃物資補給與人員收、放假安排，確保任務銜接順遂及部隊穩定運作。

我國17日凌晨5時偵獲中共一架監偵無人機，進行我國西南空域活動，當天清晨5點41分接近東沙，國防部隨即通報東沙守軍，加強對空監視警戒，隨後，這架中共無人機在5點44分左右進入東沙島領空，但高度位於我防空武器射程外，在我方以國際頻道廣播、警告後，這架無人機於清晨5點48分時脫離。

為此，空軍司令鄭榮豐上將近期前往東沙地區，實施春節慰勉暨戰備視導，實地了解單位戰備整備與官兵生活情形。鄭榮豐聽取簡報時指出，東沙地區受季風與海象影響，運補與航班調度具一定程度挑戰，他提醒周延規劃物資補給與人員收、放假安排，確保任務銜接順遂及部隊穩定運作。

另外，中共解放軍去年底對我國實施「正義使命-2025」軍演，海軍與海巡兵力在第一線應對中國軍艦。海軍司令蔣正國上將日前到負責海上偵巡任務的一級作戰艦、三級艦，親自登艦慰勉第一線官兵，並透過艦上全艦廣播方式，向全體官兵表達慰勉與感謝。蔣正國指出，近年中共逐漸加大灰色地帶襲擾強度，但官兵無私付出，全體國人方能安心生活，也請官兵務必注意身體健康與航行安全。

