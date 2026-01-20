防俄軍肆無忌憚轟炸 澤倫斯基：烏克蘭防空體系將全面轉型

烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏軍正在運用一種新的防空方式來改變其防空系統，未來防空體系將全面轉型。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭仍持續進行，烏克蘭總統澤倫斯基19日表示，烏克蘭武裝部隊正在運用一種新的防空方式來改變其防空系統，未來防空體系將全面轉型。

澤倫斯基19日在每日夜間例行談話中提到，他已經批准任命新的空軍副司令葉利扎羅夫（Pavlo Yelizarov），葉利扎羅夫過去率領特種單位行動，且成效顯著。澤倫斯基表示，空軍將以新的方式重新運用防空系統，特別是針對機動火力小組、攔截無人機，以及其他短程防空手段，防空體系將全面轉型。

請繼續往下閱讀...

澤倫斯基表示，他將與國防部長、指揮體系一起為這個「特殊防空組成架構」制訂一個全新的組織方案，未來必定會將其完成。



澤倫斯基也提醒，在未來幾天必須保持高度警覺，俄羅斯已準備好發動大規模攻擊，他們正等待時機，軍民都需要密切注意所有空襲警報，各地區必須做好最快速度回應和支援民眾的準備。

澤倫斯基和外交部長西比哈（Andrii Sybiha）週末都曾警告，烏克蘭情報部門注意到俄羅斯正在對特定目標進行偵察，特別是為核電廠供電的變電站。

