共機頻擾東沙！4千公尺高空現蹤 我空軍強勢廣播驅離
共機襲擾。（資料照，國防部提供）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中共軍機持續對台進行灰色地帶威脅，騷擾頻率依舊居高不下。根據長期追蹤空域動態的「Taiwan ADIZ」軍事粉專記錄，今（20）日上午，共機再度現蹤我國西南空域，深入東沙群島東面海域。我空軍駐守部隊發現後，隨即依程序進行廣播驅離，語氣強勢堅定，要求對方立即脫離我防空識別區。
根據軍事粉專「Taiwan ADIZ」記錄到的廣播內容，我空軍於上午11時許，針對進入東沙海域上空的共機發出嚴正警告。我軍先以國語廣播：「位於東沙群島東面海域，高度4000公尺的中共軍機請注意，你已進入我國空域，影響我方安全，立即迴轉脫離！」隨後更以英語重複示警，展現捍衛主權的決心。據了解，該架共機當時維持在4000公尺的高度盤旋。
粉專分析，東沙島周邊海域具備重要戰略地位，共機頻繁在此處現蹤，除了試探我軍反應，更有常態化侵擾南台灣空域的意圖。