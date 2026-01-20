身價4500億「AI獨角獸」戰場翻車 德無人機飛不起來被烏克蘭拒收

圖為Helsing公司展示的HX-2攻擊無人機；這款號稱具備AI抗干擾能力的武器，近日傳出在烏克蘭前線遭遇俄軍電子戰時斷訊，起飛成功率甚至一度低至25%。（取自Helsing官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕高科技神話在殘酷戰場上踢到鐵板？財經媒體《彭博》獨家披露，歐洲估值最高、身價達120億歐元（約新台幣4180億元）的國防AI新創公司「Helsing」，其旗艦級無人機在烏克蘭前線測試時表現「落漆」，不僅遭遇俄軍電子干擾斷訊，起飛成功率甚至一度低至25%，導致烏克蘭軍方決定暫緩追加訂單。

報導引述德國國防部內部簡報指出，Helsing的旗艦攻擊無人機「HX-2」，在烏克蘭第14無人機團進行測試時問題頻傳。這款結合定翼與螺旋槳的「X翼」無人機，原本號稱搭載先進AI組件，能在沒有飛行員操作下自動導航。然而，前線報告顯示，部分測試機缺乏這些關鍵AI工具，導致在實戰環境中「起飛困難」，簡報中甚至紀錄了低至25%的成功發射率。

不敵俄軍干擾 斷線變「盲機」

更嚴重的是抗干擾能力。知情人士透露，Helsing的無人機在遭遇俄羅斯強大的電子戰（Electronic Warfare）干擾時，與操作員的連線頻頻中斷。一旦斷線，缺乏完整AI自主導航能力的無人機就如同「盲機」。由於這些無人機是由德國軍方出資援助，在烏克蘭表達明確興趣之前，德國已計畫暫停後續採購。

Spotify創辦人投資 公司否認失敗

Helsing成立於2021年，主打將AI技術整合進歐洲軍事系統，獲Spotify創辦人艾克（Daniel Ek）大力支持，是歐洲防務科技界的明星。面對質疑，Helsing發聲明反駁，強調HX-2在首飛測試中的命中率「令人鼓舞」，並否認高失敗率的說法，堅稱在電子戰環境下仍有信心。

這起事件凸顯了實驗室技術與戰場現實的落差。報導指出，俄烏戰爭中的無人機技術迭代極快，創新週期往往只有數週。Helsing先前提供的膠合板製舊型號HF-1，也曾被烏軍批評「太貴且無效」。對於新創公司而言，如何在造價、抗干擾與實戰效能間取得平衡，是比融資更難的挑戰。

