以色列再添3架F-35I戰機 機隊規模逼近50大關

中東戰雲密布，以色列空軍再添翼。圖為18日飛抵內瓦庭基地的全新F-35I戰機；隨著3架新機入列，以軍隱形戰機總數已達48架，在伊朗威脅升溫之際進一步鞏固空中優勢。（以色列國防軍提供）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在中東戰火未歇、伊朗威脅升溫的敏感時刻，以色列空軍（IAF）獲得了關鍵戰力補充。《以色列時報》（The Times of Israel）報導，以軍證實，3架全新的F-35I「全能王（Adir）」匿蹤戰機已於18日飛抵以色列南部，正式加入作戰序列，使該國擁有的第五代戰機總數達到48架。

這3架戰機從美國直接飛抵位於以色列南部的內瓦庭空軍基地（Nevatim Airbase），未來將編入以軍第116中隊與第140中隊。這批戰機屬於以色列最初向美國採購50架F-35訂單的一部分，隨著這次交機，該筆訂單僅剩2架尚未交付，顯示以色列的匿蹤戰機機隊已接近滿編狀態。

儘管近期以色列與伊朗的緊張關係達到臨界點，但以色列國防軍（IDF）特別澄清，這次戰機交付是既定排程，與當前的地緣政治局勢無關。然而，軍事專家認為，在區域衝突加劇的當下，這批具備高度隱形能力與先進感測器的戰機到位，無疑大幅提升了以色列對伊朗及其代理人的長程打擊與威攝能力。

後續還有25架 預計2028起交機

除了首批50架訂單，以色列政府已於2024年向美國國防承包商洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）追加採購了25架F-35戰機。這批新訂單預計將從2028年開始交付，屆時以色列擁有的F-35機隊總數將達到75架，進一步鞏固其中東地區空中霸主的地位。

