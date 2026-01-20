自由電子報
海空軍雷達站全年無休監控共軍動態 3上將偕李棟樑慰勉官兵辛勞

2026/01/20 15:20

國防部副部長鍾樹明等3位上將今日偕同軍人之友社榮譽理事長李棟樑（左），到北部偏遠地區雷達站敬軍慰問，感謝他們長期在崗位克盡職責，持續守護領空與海疆安全。（圖：軍聞社提供）國防部副部長鍾樹明等3位上將今日偕同軍人之友社榮譽理事長李棟樑（左），到北部偏遠地區雷達站敬軍慰問，感謝他們長期在崗位克盡職責，持續守護領空與海疆安全。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕共軍持續以機艦侵擾台灣周邊空域丶海域，日前還有一架共軍無人機進犯東沙領空，引起國際重視，海空軍雷達站全年無休監控共軍動態，而且都位居偏遠或是高山據點，官兵戰備任務相當辛苦，國防部副部長鍾樹明等3位上將今日偕同軍人之友社榮譽理事長李棟樑，到北部偏遠地區雷達站敬軍慰問，感謝他們長期在崗位克盡職責，持續守護領空與海疆安全。

共軍持續以機艦侵擾台灣周邊空域丶海域，海空軍雷達站全年無休監控共軍動態，而且都位居偏遠或是高山據點，官兵戰備任務相當辛苦。圖為國防部副部長鍾樹明（右五將今日偕同軍人之友社榮譽理事長李棟樑（左五），到北部偏遠地區雷達站敬軍慰問。（圖:軍聞社提供）共軍持續以機艦侵擾台灣周邊空域丶海域，海空軍雷達站全年無休監控共軍動態，而且都位居偏遠或是高山據點，官兵戰備任務相當辛苦。圖為國防部副部長鍾樹明（右五將今日偕同軍人之友社榮譽理事長李棟樑（左五），到北部偏遠地區雷達站敬軍慰問。（圖:軍聞社提供）

今天的北部地區偏遠據點慰勉，是由國防部副部長鍾樹明上將、空軍司令鄭榮豐上將、海軍司令蔣正國上將，偕同軍友社榮譽理事長李棟樑，前往慰問北部海、空軍偏遠地區單位，除頒發慰問金外，也逐一致贈慰問品，提前向官兵祝賀新春，並感謝他們在各項任務中堅守崗位、守護國家安全。鍾樹明上將也代表部長顧立雄向部隊致贈水果禮盒。

共軍持續以機艦侵擾台灣周邊空域丶海域，日前還有一架共軍無人機進犯東沙領空，引起國際重視，海空軍雷達站全年無休監控共軍動態，而且都位居偏遠或是高山據點，官兵戰備任務相當辛苦。（圖：軍聞社提供）共軍持續以機艦侵擾台灣周邊空域丶海域，日前還有一架共軍無人機進犯東沙領空，引起國際重視，海空軍雷達站全年無休監控共軍動態，而且都位居偏遠或是高山據點，官兵戰備任務相當辛苦。（圖：軍聞社提供）

多次到北部雷達站慰勉官兵的李棟樑表示，面對區域安全情勢與挑戰，海、空軍肩負重要情監偵與戰備任務，官兵全天候輪值，隨時因應特殊狀況做準備，24小時不停歇地監控非常辛苦。他特別在春節前夕前來慰問，希望為弟兄姊妹加油打氣，也讓官兵感受到社會各界對國軍的支持與肯定。

