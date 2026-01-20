針對中國？美軍驅逐艦南海實施「機槍射擊」 驗證前線接戰能力

「小彼得森號」命名是為了紀念小彼得森中將（Frank E. Petersen Jr.），他是美國陸戰隊首位非裔飛行員及將軍。（取自美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕就在美中南海角力持續升溫之際，美軍在該海域又有大動作。英國《國防期刊》（UK Defence Journal）19日報導，美國海軍勃克級飛彈驅逐艦「小彼得森號」（USS Frank E. Petersen Jr.），近期在南海執行巡弋任務期間，進行了實彈射擊演訓，展現美軍在印太地區維持高度戰備的決心。

林肯號打擊群護衛艦「小彼得森號」在南海海域執行實彈射擊演訓；美軍強調，此舉旨在維持印太地區的快速反應與作戰能力。（取自美國海軍）

報導指出，這場演訓於去年12月23日進行，當時「彼得森號」正跟隨「林肯號（USS 」（Abraham Lincoln）航空母艦打擊群，在美國第七艦隊的行動區內航行。演訓內容包括水兵在艦艏操作.50口徑重機槍進行射擊操演。美國海軍聲明強調，這是例行訓練的一環，旨在維持船員的熟練度、武器安全標準以及在印太地區部署期間的整體戰備狀態。

「小彼得森號」是美軍較新的Flight IIA型勃克級驅逐艦，於2022年5月服役，母港位於夏威夷珍珠港。該艦滿載排水量超過9000噸，由4具瓦斯渦輪引擎推進，航速可達30節以上。其武裝力量相當驚人，配備有96單元的Mk 41垂直發射系統（VLS），可依任務需求裝填標準防空飛彈、進化型海麻雀飛彈（ESSM）、戰斧巡弋飛彈以及垂直發射反潛火箭，具備全方位的防空、反艦與反潛能力。

紀念首位非裔飛官 第七艦隊常態巡弋

該艦命名是為了紀念小彼得森中將（Frank E. Petersen Jr.），他是美國陸戰隊首位非裔飛行員及將軍。除了強大的飛彈火力，該艦還搭載兩架MH-60R海鷹直升機，執行反潛與水面監控任務。美國海軍重申，第七艦隊所屬單位將持續在印太地區進行例行訓練與巡邏，以支援國際水域的海上行動安全。

