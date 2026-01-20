台灣變身「精準飛彈島」！海馬士部署密度冠全球 達波蘭2倍、美75倍

軍政人士分析指出，透過美國丶波蘭及台灣領土面積與最新軍事數據進行交叉比對結果顯示，台灣海馬士的「部署密度」已高居世界第一。圖為陸軍58砲指部去（2025）年在九鵬基地完成「海馬士」多管火箭系統在台實彈射擊處女秀。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕面對中共威脅持續升溫，我國防戰力部署正迎來指標性質變！根據國防部日前向立法院提交的最新軍購清單，台灣海馬士（HIMARS）多管火箭系統採購總量將一口氣衝上111套。軍政人士分析指出，透過美國丶波蘭及台灣領土面積與最新軍事數據進行交叉比對結果顯示，台灣海馬士的「部署密度」已高居世界第一，每萬平方公里部署量高達30.67套，火力飽和度不僅是同樣大幅擴軍的波蘭之2倍，更是美國本土部署密度的75倍，顯示台灣正構築一套令敵軍膽寒的「不對稱戰力」絞肉機。

軍政人士透露，這項名為「轟雷專案」的擴大採購案，是因應共軍登陸威脅與遠程火力壓制需求。除了首批29套系統已陸續在2024至2025年交運台、預計2026年底前全數完成交付外，國防部更於今年（2026年）元月正式加碼，預計再採購82套，使全台海馬士總數達到驚人的111套。

請繼續往下閱讀...

美國政府上月18日宣布對台軍售案，連同先前就同意出售我國的84枚同型戰術飛彈，使得我國擁有射程300公里戰術飛彈的數量，已經超過500枚。圖為烏克蘭武裝部隊已成功運用美國援助的ATACMS戰術飛彈系統，對俄羅斯境內的軍事目標進行精準打擊。（圖取自洛馬官網）

在各國採購海馬士多管火箭系統的數量上，以美國丶波蘭及台灣為世界前三名，若將海馬士採購數與國土面積進行量化分析：

台灣：以111套系統分配在3.6萬平方公里的土地上，每萬平方公里密度為30.67套。

波蘭：總計採購 486 套。波蘭於 2023 年簽署價值約 100 億美元的軍售協議，內容包含 18 套原廠系統及 468 具可安裝在波蘭國產卡車上的發射模組。雖然採購總數高達486套居全球之冠，但因其國土面積達31.2萬平方公里，每萬平方公里密度僅15.54套。

美國：美軍現役及訂單量約400套，分配於983.3萬平方公里的廣闊國土，每萬平方公里僅0.41套。

換言之，台灣的海馬士部署密度不僅力壓北約前線的波蘭，更是美國部署規模的數十倍。這種「超高飽和度」的部署，代表共軍一旦企圖發起登陸戰，其船團進入我方射程後，將面臨無處不在、隨打隨走的精準火力覆蓋，連「想躲都沒地方躲」。

海馬士系統不斷研改創新。圖為洛克希德·馬丁公司成功利用海馬士（HIMARS）系統試射新型「增程導引火箭」（ER GMLRS），驗證其射程與精準度大幅提升。（圖取自洛馬官網）

軍政人士分析說，「海馬士」系統之所以讓軍方深具信心，主因在於其具備的高度機動性與精準火箭丶還有射程達300公里的「陸軍戰術飛彈」（ATACMS）。未來台灣擁有的111套系統若全數到位，火力涵蓋範圍將足以跨越台海、直搗共軍沿岸集結據點。

他表示，台灣領土雖小，但這正是防禦作戰的優點，高密度的部署能縮短反應時間。隨著這111套「死神之弩」進駐，台灣正從過去的被動防禦，轉向具備強大區域拒止能力的「精準飛彈島」，其形成的戰略嚇阻力，已讓亞太區域各國高度關注。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法