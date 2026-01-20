金磚國家首次軍演 埃及恐面臨安全與經濟抉擇挑戰

中國派往南非參加和平意志－2026軍演的052D型飛彈驅逐艦 「唐山號」（舷號122），下方舷號82者為伊朗軍艦。（彭博）

〔中央社〕部分金磚國家舉行8天聯合海軍演習「和平意志2026」剛落幕，埃及以觀察員身分參與。有分析認為，這不僅是一場例行軍演，更像是全球南方國家試圖建立一套不再以西方為中心的安全秩序，埃及也面臨區域新考驗。

埃及媒體政治評論家指出，倘若紅海區域成為大國角力新場域，將可能對埃及經濟造成衝擊，埃及也將面臨如何在和美國的安全支持關係、金磚集團的靈活貿易關係之間取得平衡的巨大挑戰。

請繼續往下閱讀...

由南非主辦，並以中國、伊朗和俄羅斯主導，埃及、印尼、衣索比亞與巴西以觀察員身分參與的聯合海軍演習「和平意志2026」（Will for Peace 2026），9日至16日在南非開普敦的西門城（Simonstown）軍港進行。演習主張維護海上貿易安全。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）政治與戰略研究中心國際關係研究部主任甘地勒（Ahmed Kandil）發表社論分析此場演習。甘地勒首先指出，這場演習普遍被認為是金磚國家架構下對於「安全」的重要合作，不僅是一場例行軍演，更象徵全球南方國家正試圖建立一套新的安全秩序，不再以西方為中心。

甘地勒表示，多年來金磚國家主要被視為一個經濟實體，專注於發展和貿易；然而，這次演習由金磚集團中的主要國家首次一起參與演習，顯示對於「安全意識」的轉變，集團內各國之間日益加強軍事協調。

甘地勒特別提到，這次演習的時間正巧發生在美國扣押一艘與委內瑞拉相關的俄羅斯油輪之後，因此許多人將此舉解讀為一個刻意發出的政治訊號，代表有意尋求建立新的安全架構。

分析認為，這次演習還反映出中美之間日益激烈的戰略競爭。中國在這次演習的角色顯示有意擴大安全伙伴關係。美國總統川普則以經濟手段作為對抗式的回應，威脅要對金磚成員國加徵關稅。而對俄羅斯而言，這次演習是打破西方孤立，並作為可鞏固與反西方聯盟關係的重要工具。

至於埃及，甘地勒認為埃及作為新加入金磚集團的國家，在這次演習中扮演的角色很微妙。雖僅以觀察員身分參與，卻因地理位置關係，使埃及成為紅海與曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait，連接紅海和亞丁灣）安全的關鍵國家。這次演習讓埃及體現出為維持長期實施的「戰略平衡」政策。

甘地勒補充說明，這次演習為紅海和曼德海峽的安全局勢引入一個新變數。因為這些水域安全傳統上皆由西方主導的聯盟，例如聯合特遣部隊Combined Task Force 150維護，現在金磚國家的海上力量崛起，未來可能會出現不同的安全布局。

但甘地勒也警告，紅海局勢因近兩年的區域衝突而持續動盪，對高度仰賴蘇伊士運河通行費收入的埃及而言，任何航運風險升高，都可能會對埃及經濟造成直接衝擊。

甘地勒最後強調和提醒，如金磚國家在紅海與印度洋保持軍事存在，既可能成為保障航道安全的平衡力量，也可能使該區域淪為大國角力的新舞台。一旦美國與金磚國家在同一水域競合，摩擦風險勢必上升，進而推高保險成本、影響全球航運。

對埃及而言，甘地勒認為，如何在與美國維持長期安全夥伴關係的同時，也善用金磚國家帶來的戰略與金融彈性，將成為埃及在外交與安全政策上的關鍵考驗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法