採購2032架美製無人機 梅復興：擔心外購成本太高丶內購價格又過低

國防部長顧立雄去年11月中旬前往視導陸軍無人機訓練中心，並了解最新配備的美製Altius-600M攻擊型無人機。（本報資料照，國防部提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部本月19日發布公開說明資料，顯示其將採購1554架ALTIUS-700M、478架ALTIUS-600ISR反裝甲無人機飛彈系統，共計2032架。不過，長期觀察美台軍事的軍事專家梅復興認為，對照採購國產無人機的價格與成本顯示，不是外購的成本太高，就是內購的預算價格可能過低，他呼籲政府在構建不對稱戰力時，必須嚴謹的評估這些因素，以確保能做出符合最低整體「單位擊殺/任務達成成本」的正確選擇。

梅復興指出，本次採購兩型Altius無人機共2032架。根據12月中旬美國公告的軍售資料，這筆軍售案價值約11億美元。也就是說，在不細算後勤，訓練等等其他相關成本之下，每架的平均單價超過了50萬美元！

他表示，相較於軍備局目前正在籌辦的5型軍用商規無人機案，其中相當於Altius 的台灣自製系統 （根據業界估計） 的單價成本幾乎要少掉了一個零！ 這意味著，要不是外購的成本太高，就是內購的預算價格可能過低，這將導致難以引進或採用較好的技術來提供有意義之軍事戰力暨或提升國內產業技術水準。

國軍將採購超過2000架ALTIUS-700M、ALTIUS-600 ISR無人機。圖為ALTIUS-600型。（彭博檔案照）

梅復興分析指出，姑且不論Altius系列在烏克蘭的實戰表現如何，此種等級的單價就已讓我們必須重新審視這是否仍符合所謂 “不對稱作戰” （用低成本的手段去反制高成本的敵方兵戰力） 原則了。更何況，烏克蘭戰爭的經驗不僅強調了數量大與單價低的重要性，更凸顯了「單位擊殺成本」（cost per kill） 或「單位任務達成成本」（cost per mission success） 這個概念的關鍵性。

他認為，即便某種武器的單價很低，但如果每次要達成任務目標 （譬如：摧毀某一個/種目標） 都需要使用多於一枚/架的話，那「單位擊殺成本」就會大幅提高了。舉例來說，假如擊毀一輛兩棲登陸車需要兩架價值50萬的攻擊無人機，那實際的單位擊殺/任務達成成本就不再是50萬，而是100萬了。

