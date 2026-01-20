俄軍神祕「噴射飛船」闖波羅的海 北約戰機緊急升空包夾

義大利空軍F-2000A戰機（右）於波羅的海上空，攔截伴飛俄羅斯海軍罕見的Be-200PS噴射動力水上飛機（左）。（翻攝自北約盟軍空軍司令部X平台）。

〔編譯陳成良／綜合報導〕北約（NATO）位於波羅的海的領空警戒任務再次偵獲罕見目標。根據知名軍事網站《The Aviationist》報導，義大利空軍派駐於愛沙尼亞的2架颱風戰機（Eurofighter Typhoon），16日上午11時30分緊急升空，攔截一架接近波羅的海領空的俄羅斯海軍Be-200PS多用途噴射動力水上飛機。

據該報導，這起攔截行動發生在國際領空。兩架隸屬於義大利空軍、部署在愛沙尼亞阿馬里（Amari）基地的F-2000A颱風戰機，在偵測到目標後立即起飛執行識別。

此次現蹤的Be-200「牽牛星」（Altair）是軍事觀察家眼中的稀有機種。該機由俄羅斯別里耶夫航空科學技術聯合體（Beriev）設計，是全球極少數採用噴射動力的水上飛機，其技術脈絡可追溯至冷戰時期的A-40「信天翁」（Albatross）噴射兩棲飛機。

產能不明與事故頻傳 俄軍戰略資產受矚

根據公開情報顯示，俄羅斯海軍目前操作的Be-200數量極為有限，部分專家估計僅存1到3架。該機型近年事故頻傳，2021年曾有一架同型機在土耳其執行滅火任務時墜毀。此外，負責生產該機的塔甘羅格（Taganrog）工廠曾於2024年遭烏克蘭無人機襲擊，雖然受損程度不明，但已引發外界對該機種後續維護與產能的疑慮。

北約統計指出，2025年度在整個聯盟領空內已執行超過500次緊急升空攔截，顯示波羅的海地區的對峙態勢依然緊繃。

