1.25兆特別預算軍方籌建「7大軍備產線」 槍彈底火年產上看7000萬顆

1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，這筆鉅額預算除了對外採購精準飛彈外，重頭戲在於落實「各型彈藥及甲車在地生產」。圖為軍備局209廠研發的「獵豹」105公厘輪型戰車D3樣車，去年在國防部軍聞社的「國防線上」專題節目中首度曝光。（擷自軍聞社「國防線上」影片）

〔記者羅添斌／台北報導〕 針對兩岸情勢嚴峻以及戰時高消耗率的備戰需求，國防部日前向立法院提交高達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」。軍政人士今日指出，這筆鉅額預算除了對外採購精準飛彈外，重頭戲在於落實「各型彈藥及甲車在地生產」，軍備局將全面動起來，在台興建及擴充包括底火、高能炸藥、新型甲車在內的「7大軍備生產線」，要讓台灣成為一座打不掉、耗不盡的彈藥庫。

這項計畫是台美軍事合作與國防自主戰略的深度結合。軍政人士指出，在1.25兆元的經費規劃支援下，國防部已定調約3000億元留供國內產製。軍備局生產製造中心將擔綱大任，將目前分佈在全台各地的專業兵工廠進行戰略轉型，強化「關鍵零組件自製化」。

請繼續往下閱讀...

在輕兵器彈藥方面，剛完成遷建任務的軍備局第205廠將扮演核心角色。軍政人士說，預算中已編列專款建設「全新自動化槍彈底火生產線」，該產線平時年產量5000萬顆，一旦遭遇戰時緊急動員，可立即擴產至7000萬顆，解決過去長期依賴進口底火的隱憂。

國防部長顧立雄先前在說明特別預算分配時，其中之一的目標是要達成「提升軍備量能」。（圖取自記者會直播）

在地面重火力與裝甲戰力部分，軍備局第202廠將引進全自動化技術，建置155公厘榴彈及新型火砲彈藥產線，確保我國在遭到封鎖時，火砲部隊仍有源源不絕的火力支撐。此外，在確保國內需求之後，155砲彈多出來的產能，將透過美方管道進行國際銷售。

軍政人士指出，專司裝甲車輛製造的軍備局第209廠，將負責「各式新型甲車組裝線」的擴建工作。除了現有的雲豹八輪甲車衍生型外，未來新一代的105公厘輪型戰車也將在此大規模量產，滿足第一線與後備部隊的打擊力與防護力。

此外，針對城鎮戰與夜間作戰需求，軍備局第401廠將建立先進的「夜視鏡生產線」，提升光電精密設備的自主率；同時，為防範非傳統威脅，軍方也同步規劃設立「化學防護面具生產線」，全面提升官兵個人防護能級。

軍政人士感嘆，過去台灣許多彈藥零附件受制於外購，常因國際局勢或航運延宕，這次藉由1.25兆元特別預算，國軍要一次性補足「生產線」與「彈藥庫存」兩大漏洞。在產線正式完工前的陣痛期，國防部已備妥應變計畫，將先行籌購105、120公厘戰車彈及30公厘機砲彈，確保防衛戰力「無縫接軌」，展現國軍護台的決心。

針對城鎮戰與夜間作戰需求，軍備局第401廠將建立先進的「夜視鏡生產線」，提升光電精密設備的自主率。圖為軍備局生產造中心第401廠。（取自青年日報）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法