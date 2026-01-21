東南亞「最強毒蝎」再進化！新加坡採購P-8A獲美批准 劍指水下威脅

美國海軍VX-1中隊的P-8A海神式反潛機。（圖取自美國海軍官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕 地緣政治情勢詭譎，東南亞軍事強國新加坡再度展現其「毒蠍戰略」的強大韌性！根據美國國防部國防安全合作局（DSCA）最新發布消息，美國國務院已正式批准向新加坡出售4架P-8A「海神」（Poseidon）巡邏機及相關魚雷設備，總價高達23.16億美元（約合台幣723億元）。軍事專家分析，此舉不僅象徵新加坡空軍海上監偵能力的世代飛躍，在南海情勢升溫之際，更具備鎖定戰略水道、阻絕水下威脅的戰略意圖。

新加坡現役的「福克50」海上巡邏機服役已逾30年，機體與偵測設備均已面臨壽期瓶頸。本次美方批准出售的P-8A巡邏機，是當前全球最強大的反潛利器，具備長程、高空監偵及精準打擊能力。隨機附帶的8枚MK 54 輕型魚雷，更讓新加坡在執行搜救與情報監控之餘，擁有直接摧毀水下目標的硬實力。

請繼續往下閱讀...

圖為諾格公司發布的MK 54 MOD 2輕型魚雷作戰示意圖，後方為P-8A海神式反潛機。這款新一代魚雷將換裝特製彈頭大幅提升殺傷力，成為美軍從空中、水面發動深海打擊的關鍵殺手鐧。（取自諾格公司官網）

盤點新加坡近五年的軍備建設，可謂「質、量並重」，令區域盟國不敢小覷。包括：空中「F-35」匿蹤戰機，新加坡累計訂購20架F-35戰機，首批F-35B預計於2026年底開始交付。這將使星國成為繼澳洲、日本、韓國後，亞洲又一擁有匿蹤戰機打擊群的國家。

此外，水下武力為「長勝級」潛艦。德製長勝級潛艦首兩艘已於2024年服役。其優異的絕氧推進系統（AIP）與靜音技術，與新購的P-8A巡邏機將形成「一攻一守」的海空立體反潛網。

另在陸地與數位部隊方面，新加坡於2022年成立全球罕見的「數位與情報軍（DIS）」，並換裝搭載反無人機系統的「泰坦」裝步戰車，顯示其戰力已全面數位化與智慧化。

軍政人士分析指出，新加坡的國防預算始終維持在GDP的3%左右，其「小而精、小而強」的部隊建設與台灣有許多相似之處。新加坡透過採購與美、澳、日同等級的P-8A與F-35，確保了與盟軍的「互操作性」。對台灣而言，新加坡在馬六甲海峽的監偵能力，實際上也間接影響到第一島鏈南端的航道安全，其軍事擴張動向值得國防部密切持續關注。

他強調，新加坡這五年來的軍購節奏極其精準，從水下的潛艦、海面的多功能戰鬥艦，到空中的隱形機與反潛機，正逐步建構一套能有效應對「灰色地帶衝突」與「高強度現代戰爭」的先進軍隊。這隻「東南亞毒蝎」在2026年的今日，外殼已變得更堅硬、反擊與防衛能力更為強大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法