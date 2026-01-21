自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

美加速擴編無人艦隊 現役無人船納編打擊群拚2045半數無人化

2026/01/21 10:35

圖為同屬無人艦第一分隊（USVDIV-1）的中型無人水面艦「海獵號」（Sea Hunter）。（美國海軍官網）圖為同屬無人艦第一分隊（USVDIV-1）的中型無人水面艦「海獵號」（Sea Hunter）。（美國海軍官網）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕無人艇實用化在國際逐漸出現案例，對此美國海軍決定加速擴增無人艦隊規模，除預計在今年內先將2艘「中排水量無人水面載具」（MDUSV）改隸作戰單位，同時規劃在各艦隊轄下成立USV戰隊；進而在2045年時實現近半數水面艦「無人化」目標。

軍聞網站「Breaking Defense」報導，第1水面作戰研發支隊（SURFDEVGRU 1）指揮官米勒上校16日在美海軍水面艦協會年會（SNA）上證實，支隊的「海鷹號」、「海獵人號」等2艘MDUSV，將不再擔負測試作業，並改編至水面艦隊轄下執行作戰任務。其中「海鷹號」更預定將編入航艦打擊群參與巡弋，實際執行反潛、護航等作戰任務，擴大驗證「有人／無人組合」（MUM-T）協同作戰可行性。

「海鷹號」、「海獵人號」皆由Leidos公司製造，並於2021年交付海軍，在演習中投入作為原型測試艦。

米勒進一步表示，美海軍計畫一週後就將成立3支「早期指揮」（early command）USV分隊，協助發展與整合相關教範準則。預計在2027年時將擁有11艘「中排水量無人水面載具」，至2030年時數量更要超過30艘，運用其模組化酬載能力，根據需求搭配感測器與武裝，執行情監偵（ISR）、掃雷、各式打擊與運補任務，協助有人艦艇提升作戰能量。

對此，美國太平洋艦隊水面部隊指揮官特別助理亞歷山大准將也強調，無人載具、自主系統與人工智慧（AI）的發展運用已成「現在進行式」，儘管無人艦艇未來尚不至於全面取代有人艦，但美國海軍預計至2045年時，艦隊編制中將有45%艦艇採用自主系統，藉此維繫尖端防衛戰力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中