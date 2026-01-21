丹麥F-16全退役 全換F-35防衛領空

圖為丹麥F-16進行最後一次飛行，其中一架披上丹麥國旗塗裝紀念。（圖取自X@HthHans）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕丹麥18日為最後一批F-16戰機機隊舉行退役儀式，象徵該型機在皇家丹麥空軍長達46年的光榮服役生涯正式落幕，未來將交棒新世代F-35匿蹤戰機，承擔捍衛領空的重責大任。

軍聞網站「The War Zone」報導，隸屬斯克呂斯特魯普空軍基地戰鬥機聯隊第727中隊的4架F-16戰機，18日完成最後一趟飛越丹麥全國的編隊飛行任務後，順利降落該基地並舉行退役儀式，標誌自1980年代投入服役的丹麥皇家空軍主力機種功成身退。

請繼續往下閱讀...

丹麥國防部表示，「揮別過去、迎接未來，是一個既容易也困難的歷程」，過去46年來，F-16一直都是斯克呂斯特魯普基地戰鬥機聯隊的主力戰機，對皇家丹麥空軍來說「這確實是值得好好道別的時代」；退役儀式除吸引基地官兵與大批當地民眾共襄盛舉外，曾擔任F-16飛官和第727中隊指揮官的前丹麥國防部長赫維特也受邀出席見證歷史，他也特別向曾參與該型機維護工作的人員，表達感謝和敬意。

丹麥空軍高級顧問斯蒂恩（Steen Hartov）於典禮表示，未來的戰爭模式將會是海陸空及太空、網路各領域的戰鬥不斷互相影響，直接戰鬥的程度將大為降低。

在F-16機隊正式退役後，將由新銳F-35戰機接手守護丹麥領空，組建該國新世代空防戰力。相關報導顯示，丹麥2016年宣布採購27架F-35戰機，2023年接收首架機體，目前已有15架返國服役，另有6架留在美國作訓練用途，首筆訂單的27架預計在今年全數完成交付，並於2027年達「全作戰能力」（FOC）。此外，丹麥去年10月更斥資近290億丹麥克朗（約新臺幣1386億元），增購16架F-35，以具體行動展現持續提升國防戰力的承諾。

值得注意的是，丹麥F-16機隊雖已退役，但多年來經不斷升級，現仍維持良好機況，故透過轉售阿根廷、軍援烏克蘭等方式，讓F-16繼續發揮功能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法