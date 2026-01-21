限制級
美丹暗中較勁 美加軍機赴格陵蘭「既定」3國軍演
圖為去年8月F-16、F-35與KC-135飛至格陵蘭部署。（DVIDS）
〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國總統川普聲索格陵蘭再出新招，強勢要求「收購」格陵蘭，值此敏感時刻，北美防空司令部（NORAD）表示，位於美國和加拿大的戰機已起飛飛往格陵蘭，參加北美防空司令部「籌畫已久」的演習。
軍聞網站「Air & Space Forces Magazine」報導，美軍在格陵蘭皮圖菲克太空基地僅有200名官兵，NORAD表示，此次演習是美國、加拿大和丹麥之間「持續國防合作」協議下的例行活動，該協議將格陵蘭島視為其自治領地。
報導指出，美軍拒絕透露有多少戰機飛往格陵蘭島，並指出此次演習已籌劃1年。另外NORAD聲明並指出，「此次行動已與丹麥王國協調，所有支援部隊均已獲得必要的外交許可」。NORAD並補充，格陵蘭政府也已獲悉相關行動計畫。
報導進一步說，在過去皮圖菲克空軍基地除了定期駐紮美國空軍飛機，與之相關的演習包括在去年10月時，NORAD曾向該基地派遣2架F-35、2架F-16和3架KC-135加油機，進行「動態作戰」演習，測試在北極地區快速部署的能力；另外在去年2月，F-16與KC-135能在攝氏零下33度部署至該基地參與年度「高貴防衛者」（Noble Defender）演習，多架F-35戰機也曾在2023年度參加。