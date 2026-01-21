格陵蘭主權爭奪戰升溫 丹麥增派精銳守北疆、歐洲聯軍「龜縮了」

川普上傳了多張AI生成圖，其中一張是他帶領副總統范斯與國務卿盧比歐，作勢在格陵蘭領土上插下美國國旗，一旁告示牌上寫著：「格陵蘭自2026年起成為美國領土」。（擷自Truth Social）

〔記者羅添斌／台北報導〕地緣政治風暴席捲北極圈！針對美國總統川普強勢要求「收購」格陵蘭所引發的國際領土危機，軍事權威消息指出，丹麥政府為捍衛領土完整，近日已啟動代號「主權保衛」的緊急兵力轉進，將格陵蘭駐軍規模由平時的百餘人，迅速增援至550人規模，並首度進駐精銳戰鬥單位。然而，在美方祭出高額關稅制裁的強力威懾下，原本聲援丹麥的歐洲聯軍已傳出首波撤離行動，由德國率先抽腿，引發國際軍事圈高度關注。

因應川普政府在2026年初展現出的奪取野心，丹麥軍方採取了近年來最激進的增兵行動。軍事情報顯示，丹麥「北極指揮部」（Joint Arctic Command）除原有的天狼星雪橇巡邏隊（Sirius Dog Sled Patrol）持續巡弋東北疆界外，近日更有超過100名接受過極地訓練的精銳戰鬥部隊，隨同陸軍總參謀長搭乘運輸機進駐格陵蘭戰略樞紐坎格爾路斯瓦克（Kangerlussuaq）。 軍方人士分析，丹麥此舉旨在向美方釋放「主權不容談判」的強烈訊號，透過實質的兵力部署，提升應對「突發軍事挑釁」的防禦韌性。

為反制川普的併購壓力，法國、英國、瑞典等歐洲盟國原先發起名為「北極耐力行動」的聯合演訓，象徵性派遣約50名特種部隊與軍官進駐。然而，這場「挺丹麥」的軍事同盟在川普祭出經濟重拳後已出現裂痕。原本派遣15人偵察小組進駐的德國，在抵達短短兩天後，便於1月18日撤回所有人員。雖然柏林官方聲稱「任務按計畫完成」，但各界解讀，此舉與川普威脅對德國課徵高達25%的懲罰性關稅有直接關聯，這也為歐洲各國能否持續挺身對抗美國壓力蒙上陰影。

德軍部隊完成偵察評估任務，18日從格陵蘭搭機前往丹麥哥本哈根。（法新社）

川普總統在2026年對格陵蘭展現出的強硬態度，被戰略學者形容為「現代帝國主義」。川普不僅在社群平台張貼國旗插上格陵蘭的合成照，更下達最後通牒：自2月1日起對丹麥及其盟友課徵10%關稅，若收購無進展，6月將提升至25%。

國際軍事分析家指出，川普此舉除看中格陵蘭儲量驚人的稀土礦產（關鍵AI戰略物資）丶重要的北方航道之外，更是為了在北極地區建立完整的導彈預警與監控體系。面對川普「不排除軍事選項」的威嚇，丹麥政府已向北約提議，希望能比照「波羅的海空中巡邏」模式，建立永久性的北約多國輪調駐軍，以集體安全體制對抗美方的單邊擴張，但從趨勢發展及事態看來，結果恐難以如丹麥所願。

