南海爆火藥味！中國海空兵力「合圍驅離」 菲機闖黃岩島遭強硬夾擊

南海主權爭議熱點黃岩島（Scarborough Shoal）的衛星空拍圖。中國軍方宣稱20日組織海空兵力，在此區域警告驅離一架菲律賓政府飛機。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕南海主權爭議持續升溫。根據《路透》報導，中國軍方20日宣稱，已組織海空兵力「警告並驅離」一架進入南海斯卡伯勒淺灘（Scarborough Shoal，我稱民主礁，中方稱黃岩島）領空的菲律賓政府飛機。中方嚴辭指控此舉為「非法侵入」，並正告菲方立即停止挑釁。目前馬尼拉當局尚未對此做出正式回應。

中方動員海空兵力 指控菲國飛機侵犯主權

中國人民解放軍南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校20日表示，菲律賓一架公務機當日未經中國政府允許，「非法闖入」中國黃岩島領空。田軍里指出，南部戰區組織海空兵力，依法依規執行警告驅離。

請繼續往下閱讀...

中方在聲明中痛批，菲方行為嚴重侵犯中國主權，且違反中國法律與國際法相關規定。中方發言人強調：「我們正告菲方立即停止侵權挑釁和不實炒作。」

針對中方指控，菲律賓駐北京大使館、菲律賓海岸警衛隊以及菲律賓國家海事委員會目前皆未對《路透》的評論請求做出即時回應。

黃岩島為南海主權爭議的火藥桶。自2012年起，中方實質控制該海域，並頻繁動用海警船與海上民兵與菲律賓船隻發生碰撞與對峙。近期衝突點已從海面補給與捕魚權，進一步擴大至領空接觸。中方南部戰區強調，將持續在該區域保持高度警戒，堅決維護其主張的國家主權。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法